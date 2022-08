Sorcellerie envers Mbappé, extorsion d’argent, kidnapping, Mathias Pogba balance sur son frère (vidéo)

Dimanche, dans une vidéo que l’on peut décrire comme fratricide, Mathias Pogba a expliqué que son frère avait été victime d’un kidnapping car ce dernier "devait" plus de douze millions d’euros à d’anciens proches de quartier pour sa sécurité. De plus, on annonce que Paul Pogba aurait été victime d’extorsion dans le but de cacher des vidéos compromettantes.

Mais le plus surprenant reste encore à venir. D’après son frère, Paul Pogba et Kylian Mbappé ne seraient pas les meilleurs amis du monde, loin de là. D’ailleurs, selon Mathias toujours, l’ancien joueur de Manchester United aurait engagé un marabout afin d’ensorceler l’actuel joueur du PSG.

Des accusations particulièrement graves, auxquelles les avocats de Paul Pogba ont déjà répondu. Mais l’affaire risque de prendre de plus en plus d’ampleur à seulement trois mois de la Coupe du Monde.

Ambiance, chez les Bleus...