Amallah libère le Standard qui s’impose à Courtrai (0-1)

Le Standard est parvenu à mettre la pression sur Courtrai en première période, bien que cette dynamique ne se soit pas convertie en buts. Peu avant le quart d’heure, le portier courtraisien Ilic est bien intervenu sur la tentative à bout portant de Ngoy alors qu’il n’avait pas bien capté le ballon dans un premier temps (14e).

Un match dominé par les Rouches

Courtrai n’est que trop peu sorti de sa moitié de terrain, permettant au Standard de se créer quelques occasions, parmi lesquelles une frappe de Donnum puissante mais trop croisée qui aurait pu inquiéter Ilic (30e), et une tentative timide de Balikwisha depuis l’extérieur de la surface (34e).

En deuxième période, Courtrai s’est montré pour la première fois sur une phase arrêtée, mais Bodart a bien réagi sur la tête de Dessoleil dans les six mètres (54e). Donnum aurait pu ouvrir le score peu après, ayant hérité d’un ballon dangereux dans la surface, mais c’est Ilic qui s’est montré en plongeant bien dans les pieds du Liégeois (59e).

Selim Amallah débloque la situation

©Photo News

Alors que le Standard pointait à nouveau le but de son nez devant le but courtraisien, Amallah s’est lancé depuis le rond central dans une chevauchée jusqu’aux abords de la surface d’où il a décoché une frappe enroulée qui est allée se loger dans le coin droit du but (0-1, 83e). Les espaces se sont élargis, et Davida a trop enlevé sa demi-volée qui aurait pu assurer la victoire (89e). Dans les derniers instants, Dessoleil a décoché un coup franc des 18 mètres qui a fait trembler les filets, mais le ballon était passé du mauvais côté du poteau (90e+3).

Avec une prestation dominante, le Standard empoche 3 points qui lui permettent de remonter à la 11e place du classement (7 points). Courtrai est 16e, dans la zone rouge, avec 4 points en 6 matchs.