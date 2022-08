Conference League: Anderlecht ouvre la phase de groupe avec un match à domicile contre Silkeborg

Anderlecht retrouve la phase de groupe d'un tournoi européen pour la première fois depuis 2018-2019 et n'était donc que dans le troisième pot lors du tirage au sort. Avec West Ham United, le numéro 7 de la saison dernière en Premier League est sorti de la coupe. Cette saison, cependant, les choses ne vont pas bien pour David Moyes et ses coéquipiers. Après trois jours de match, ils sont à la dernière place sans aucun point et cherchent désespérément des renforts. La saison dernière, ils étaient bons pour une place en demi-finale de l'Europa League.

La Gantoise, vainqueur de la Coupe, ouvre les débats dans le groupe F le 8 septembre (21h) avec un déplacement chez les Norvégiens de Molde. Une semaine plus tard, le 15 septembre (18h45), le premier match à domicile aura lieu contre le club irlandais des Shamrock Rovers. Ensuite, il y a la double confrontation avec les suédois de Djurgärdens IF: le 6 octobre (21h00) Gand reçoit, une semaine plus tard (13 octobre 18h45) ils se déplacent en Suède. Lors de la cinquième journée de championnat (27 octobre, 21h00), Gand doit se rendre chez les Shamrock Rovers. La phase de groupe sera clôturée le 3 novembre (18h45) avec le match à domicile contre Molde.

Les résultats de la Gantoise en Europe ces dernières années l'ont placé dans l'élite. Ils pourraient donc espérer un coup de chance lors du tirage au sort après leur décevante élimination de l'Europa League chez les Chypriotes d'Omonia Nicosia. Molde, Shamrock Rovers et Djurgärden ne feront pas le plein lors de leurs matchs à domicile, mais la qualification devrait être possible dans ce groupe viable. Sur le papier, Molde est le groupe le plus délicat. Le vice-champion de Norvège de la saison dernière et actuel leader du championnat a atteint les demi-finales de la Ligue Europa en 2021. Avec le gardien de réserve Alex Craninx, il y a aussi un Belge dans l'effectif.

Seuls les vainqueurs de groupe se qualifient directement pour les huitièmes de finale, les équipes classées deuxièmes affrontent dans les barrages les équipes classées troisièmes de l'Europa League, où une équipe belge est active avec le vice-champion Union Saint-Gilloise. Les numéros trois et quatre de la phase de groupe sont éliminés. La finale de la deuxième édition de la Conference League se jouera le 7 juin dans la capitale tchèque, Prague. La première édition a été remportée la saison dernière par l'AS Roma de l'entraîneur José Mourinho.