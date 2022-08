Europa League: l’Union Saint-Gilloise hérite de Braga, Malmö et l’Union Berlin

Pour son retour en Europe après 58 ans d’absence et une élimination au premier tour de la Coupe des Villes de Foire, l’Union était placée dans le pot 4, ce qui pouvait lui valoir un tirage corsé, vu la présence de Manchester United, Arsenal, la Lazio ou encore l’AS Rome dans le pot 1. Finalement, les Jaune et Bleu ont hérité de Braga, quatrième du dernier championnat du Portugal, comme tête de série. Malmö, champion de Suède en titre, et l’Union Berlin, cinquième de la dernière Bundesliga, complètent ce groupe.