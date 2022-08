Le but de Meschack Elia (26e) a remis les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs. La prolongation n’a pas permis de départager les deux équipes.

Aux tirs au but, Hoedt, Sadiki et Esposito ont marqué pour Anderlecht, où le seul Stroeykens a loupé sa tentative. En face, seul Ried a trompé Van Crombrugge, alors que Rrudhani, Imeri et Lustenberger ont échoué.

Anderlecht n’a plus disputé la phase de groupe d’une Coupe d’Europe depuis son élimination dans les poules de l’Europa League 2018/2019.

Le tirage au sort se tiendra vendredi (14h30) à Istanbul.