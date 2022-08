Ligue des Champions: sans Vertonghen, Benfica écrase le Dynamo Kiev et se qualifie pour les poules

Mardi soir, les barrages qualificatifs pour la Ligue des Champions devaient livrer les trois premiers des six qualifiés pour la phase de poules. Vainqueur 3-0 face à Kiev, le Benfica de Jan Vertonghen ainsi que le Viktoria Plzen et le Maccabi Haifa ont obtenu leur ticket pour la plus prestigieuse des coupes européennes.