Kylian Mbappé marque après 8 secondes, le PSG atomise Lille 1-7

Il a suffi d’un peu plus de 8 secondes de jeu, ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, pour que Mbappé ouvre le score (record de rapidité égalé en L1) et mette sur orbite un leader parisien en mode fusée.

Après les bisbilles entre Mbappé et Neymar au sujet du tireur N.1 des penalties, la large victoire et les sourires de circonstance ont évacué les tensions.

En plus, tout le monde a marqué: Mbappé donc, pour égaler le but le plus rapide de l’histoire de la L1 qui remontait à Michel Rio en 1992, puis pour inscrire un doublé sur une passe de... Neymar (66e), et enfin un triplé (87e).

Lionel Messi (28e) et "Ney" par deux fois (43e, 52e) n’ont pas été en reste. Achraf Hakimi s’est aussi joint à la fête (39e), et Jonathan Bamba a sauvé l’honneur lillos (54e).

Paris a déjà deux points d’avance au classement sur Marseille et Lens (7).