Dès la cinquième minute de jeu, Bernardo Silva fait parler toute sa classe pour feinter la défense de Newcastle et adresser un superbe centre vers Gündogan, délaissé dans le rectangle. L’international allemand contrôle avant d’envoyer le cuir au fond des filets (0-1, 5e).

Le portier des Magpies, Pope, est sollicité sur des frappes de De Bruyne et Foden. Malgré tout, Newcastle pousse vers l’avant pour égaliser. Et ce sera chose faite: peu avant la demi-heure de jeu, Saint-Maximin adresse un centre rentrant du côté droit et Almironégalise du genou (1-1, 28e). Et les Magpies vont même renverser les Citizens avant la pause: Saint-Maximin adresse un superbe ballon dans la surface, Wilsoncoupe la trajectoire du ballon pour échapper à Dias et envoie un tir qui trompe Ederson (1-1, 39e).

En seconde période, Manchester City tente de réagir. Erling Haaland voit sa tentative être déviée par Pope sur son poteau. Newcastle, sauvé par son gardien, ne va pas laisser passer sa chance. Sur un coup-franc à mi-distance, Kierran Trippierfait parler son superbe pied droit pour tromper Ederson (3-1, 54e). Newcastle fait le break!

Mais la rencontre est encore loin d’être terminée, et Manchester City va réagir dans la foulée. Sur un corner joué en deux temps, De Bruyne adresse un centre dans la surface, remis un peu chanceusement dans le petit rectangle où Haaland rôdait (3-2, 60e). Quatre minutes plus tard, De Bruyne, adresse une passe dont seul lui seul a le secret : le ballon perce toute la défense de Newcastle pour trouver Bernardo Silva, seul face à Pope. Le Portugais égalise (3-3, 64e), quel match fou!

Newcastle est réduit à dix suite à l’expulsion de Trippier à la suite d’un tacle sur De Bruyne. Mais le score ne changera plus. Premier match sans victoire pour les Citizens, qui pointent à la deuxième place du championnat derrière Arsenal. Newcastle est de son côté sixième.