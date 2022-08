Le Club de Bruges gère sa seconde période et s’impose face à Courtrai (2-1)

Un match qui a aussi une résonance particulière pour Hans Vanaken, annoncé en partance pour West Ham, et qui pourrait bien disputer son dernier match sous la tunique des Blauw en Zwart. Les supporters lui ont d’ailleurs réservé un tifo spécial pour le motiver à rester.

But éclair sur une glissade

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Jan Breydel. Après seulement 4 minutes de jeu, Selemani glisse malencontreusement avec le ballon dans son rectangle. En tant que bon renard des surfaces, Jutglasurgit pour récupérer le cuir et le placer au fond des filets (1-0, 4e).

Bruges domine largement son vis-à-vis. Les Blauw en Zwart ont le monopole du ballon et se trouvent facilement dans la partie de terrain adverse. Ilic est sollicité à plusieurs reprises, mais le portier serbe se montre à chaque fois attentif et sort un bon match. Courtrai produit énormément de déchets techniques et peine à exister dans le milieu de terrain.

Courtrai profite de la nonchalance du Club

Mais il en suffit parfois d’une, et le KVK va profiter d’un moment de ronronnement des Brugeois pour ouvrir le score. Sur une transition, D’Haene est trouvé sur le côté gauche. Le capitaine courtraisien feinte Mata, court le long de la ligne avec le ballon avant de servir Gueye, délaissé dans le petit rectangle. L’attaquant sénégalais égalise contre le cours du jeu (1-1, 32e).

Les hommes de Hoefkens se réveillent après ce moment de relâchement fatal. Ilic sort une nouvelle fois une superbe parade sur une tête puissante de Meijer sur corner. Les Brugeois continuent d’imposer leur loi sur le terrain, tandis que Courtrai peine à tenir le score.

Et les Courtraisiens pouvaient s’estimer très heureux jusqu’aux ultimes secondes de la première période. Sur corner, Skov-Olsen est trouvé au second poteau. Le Danois a le temps d’adresser un centre sur la tête de Meijer, qui redonne l’avantage aux locaux (2-1, 45e+2). Les Courtraisiens se plaignent d’une rentrée en touche qui aurait dû leur être accordée avant le coup de coin brugeois, mais la VAR ne peut pas intervenir sur ce genre d’action.

Bruges dans la gestion en seconde période

Au retour des vestiaires, la rencontre est plus équilibrée. Le KVK tente de construire plus. Mignolet sort une belle parade sur une tête d’Avenatti, monté au jeu quelques minutes plus tôt (64e).

Les hommes de Hoefkens, dominants en première période, sont désormais dans la gestion. On constate moins de mouvements de leur côté et plus d’approximations sur leurs opportunités. Du côté de Courtrai, on passe de très peu à côté de l’égalisation, avec une frappe puissante de Gueye sur la barre transversale (80e).

Carton rouge sévère pour Courtrai

À la 88e, sur une contre-attaque brugeoise, Youssef Chalouk fait tomber Clinton Mata, lancé à toute vitesse vers le but d’Ilic. L’arbitre de la rencontre sort un carton rouge sévère et réduit Courtrai à 10 pour les dernières minutes de la rencontre.

Sur une autre contre-attaque, Sowah sert parfaitement Larin, seul dans la surface, mais Ilic sort une nouvelle fois le grand jeu pour sauver une dernière fois son équipe.

Le Club s’impose finalement deux buts à un face à Courtrai. Les Brugeois ont joué avec le feu en se montrant suffisants en seconde période. Mais les hommes de Hoefkens ont su conserver leur avantage jusqu’à la fin, face à une équipe de Courtrai qui les a fait douter mais qui n’a pas su saisir ses opportunités.

Bruges remonte provisoirement en troisième position, à deux points de Genk et de l’Antwerp. Courtrai est quinzième avec 4 points.