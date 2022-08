Hein Vanhaezebrouck, critique après la défaite gantoise en barrages de l’Europa League: «Certains doivent en tirer des leçons»

"Nous voulions absolument poursuivre notre route en Europa League, avec ce résultat nous sommes plus proches de la Conference League. En tant que coach, on se pose des questions après coup", a confié ‘HVH’ en conférence de presse. "La différence entre la première et la deuxième mi-temps était tout simplement trop importante. Nous nous sommes peut-être un peu surestimés, Omonia est meilleur que nous et nous ne sommes pas aussi bons que nous le pensons. Puis, on commence la seconde période et on voit alors que l’on est effectivement bon et que l’on est bien meilleur. On a oublié de marquer et sur un tir du dimanche, on est mené 0-2. La différence entre les deux périodes était trop importante."