Avec Jens Petter Hauge à la place de Tarik Tissoudali, La Gantoise a semblé prendre un départ au sprint. Mais Omonia l’a vite rappelé à l’ordre via Andronikos Kakoullis, qui a envoyé à côté un ballon bien brûlant (5e). Il y avait du goal dans l’air quand Charalampous, qui s’est retrouvé seul face à Davy Roef, a concrétisé cette impression (20e, 0-1). Après plusieurs pertes de balle sans conséquence, La Gantoise s’est portée dans le camp adverse et un bon service au second poteau d’Alessio Castro-Montes a été expédié en corner par un défenseur chypriote (23e). Il aura fallu patienter presque jusqu’à la mi-temps pour voir une belle attaque gantoise ponctuée par un tir de Hauge sorti par Fabiano (42e).

Le gardien brésilien de l’Omonia s’est encore montré fiable quand Hugo Cuypers s’est retrouvé devant lui (67e). L’attaquant gantois a loupé une belle opportunité et son équipier Laurent Depoitre l’a imité en tirant sur le gardien adverse (69e). Après que l’ex-Gantois Roman Bezus a été applaudi lors de sa montée au jeu (70e), les Buffalos ont été assommés par une belle frappe de Barker (76e, 0-2). Un tir de Vadis Odjidja n’a pas adouci la situation des Gantois, qui selon les prévisions, disputeront le match retour par 35 degrés.