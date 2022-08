"On a mal commencé le match, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas la fraîcheur pour amener de la vitesse dans le jeu", a commenté Carlo Ancelotti en conférence de presse après la rencontre. "On a beaucoup tenté mais on a eu du mal à marquer. Ils étaient un peu plus fatigués en seconde période et nous avions eu plus de contrôle et d'opportunités."

À un peu plus d'un quart d'heure du terme, le coach italien a relancé notre compatriote Eden Hazard. Si le Diable n'a pu se mettre en évidence, Ancelotti a affirmé être satisfait de son joueur: "Il a bien provoqué son adversaire aujourd'hui alors que nous n'avions pas beaucoup d'espace", s'est-il réjoui, "Physiquement, Hazard travaille bien et je pense qu'il aura davantage de minutes de jeu." De quoi donner de l'espoir à tous les fans du Brainois.