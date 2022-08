Teddy Teuma a signé un doublé qui porte à vingt le nombre de buts qu'il a inscrits pour l'Union depuis son arrivée à Bruxelles, en janvier 2019. Il s'agit de son premier doublé en D1, deux ans après celui inscrit en division 2... et, surtout, le premier but du pied droit de sa carrière. En ce début de saison, le capitaine des Jaune et Bleu est à son meilleur niveau. Déjà buteur contre les Rangers à l'aller, il est plus que jamais l'architecte de cette équipe. C'était déjà le cas avant, mais ça l'est encore plus depuis le départ de Casper Nielsen. Et il ne déçoit pas, même s'il ne cache pas que franchir un cap et faire un beau transfert ne serait pas pour lui déplaire.

Boniface fait une belle première impression

Victor Boniface n'était pas qualifié pour jouer en Coupe d'Europe, puisqu'il avait déjà joué en préliminaires de Ligue des champions avec Bodo/Glimt. Dommage, sa puissance et sa taille auraient fait du bien à Glasgow, mardi passé. Ce samedi, contre Courtrai, il n'a pas été décisif et n'est pas parvenu à armer un seul tir. Il n'empêche: sa première période a laissé entrevoir de toutes belles choses. Jeu dos au but, sens du collectif, courses défensives, gestes techniques. Le grand avant nigérian (1 m 89) a réussi sa première, même s'il s'est un peu éteint après la quarantième et a été logiquement remplacé par Adingra. Son profil fera du bien à cette équipe, notamment pour ressortir le ballon quand l'Union sera dominée. À revoir.

Trop peu d'efficacité

Les Unionistes ont tremblé jusqu’au bout, puisque quelques secondes après le deuxième but de Teuma, Selemani… ex-joueur de la Butte, faisait 2-1. Malgré pas mal d’occasions et surtout beaucoup de situations intéressantes, les joueurs de Geraerts n’ont pas su "tuer" le match. C'est un problème qui était déjà apparu contre Charleroi, où l'Union avait dominé la rencontre pour ne s'imposer "que" 1-0. Et, dans une moindre mesure, face aux Rangers à l'aller, où deux occasions de 3-0 n'avaient pas été converties. Ce samedi, malgré une large possession (58%) et dix-sept tirs, les Bruxellois n'ont marqué "que" deux fois, dont un but sur penalty. Contre un adversaire plus précis devant, ça risque de coûter cher.

Un noyau de plus en plus compétitif

Boniface titulaire pour la première fois, Kandouss qui a remplacé Sykes dans le onze. El Azzouzi, Puertas et Adingra, notamment, qui sont montés au jeu. Contrairement à la saison passée, le banc du vice-champion offre à son entraîneur pas mal de possibilités. Voilà de quoi mener de front le championnat et l'Europe, dans un premier temps. Dire que le très bon Machida est sur la touche et que le nouvel attaquant Gustaf Nilsson, touché au pied, ne sont pas encore aptes à jouer...

Une belle réponse après la déception européenne

Les Unionistes ne l'ont pas caché, ce samedi soir: ils avaient à coeur d'effacer la défaite d'Ibrox Park. Perdre face aux Rangers n'avait rien d'indécent, mais les cadeaux offerts aux Ecossais étaient restés en travers de la gorge. Tous ont reconnu dans la foulée de la rencontre qu'ils voulaient relancer la machine après deux revers consécutif. Cela s'est vu dès l'entame du match, avec une domination écrasante en première période. Même si ce Courtrai est très faible, c'est à mettre aux crédits des joueurs de Karel Geraerts, qui n'ont pas pris ce rendez-vous belge par-dessus la jambe.