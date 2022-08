Bornauw et Vranckx battus par le Bayern avec Wolfsburg

En France, Strasbourg est allé prendre un point à Nice (1-1). Les Aiglons ont ouvert le score par Andy Delort sur penalty (35e, 1-0), mais se sont fait surprendre en début de seconde période par Kevin Gameiro (55e, 1-1). S’il a dominé la plupart du temps, le Gym n’a pas marqué une deuxième fois et compte deux points en deux journées. Présent dans le but alsacien, Matz Sels a été déterminant pour limiter la casse et aider son équipe à prendre son premier point de la saison.