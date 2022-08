Romelu Lukaku revient sur les raisons de son départ de Chelsea: «J’ai une colère en moi»

Lukaku a tout d’abord raconté que Lautaro Martinez, avec qui l’attaquant entretient une relation particulière, avait été le premier à être mis courant de son retour en Italie: "Il est le premier à qui j’ai dit que j’allais revenir à l’Inter, puis Dimarco, Bastoni et les autres", détaille-t-il. "Si on veut atteindre les objectifs de l’équipe, il faut tout faire mieux car les autres sont devenus plus forts mais on sait qu’ensemble on peut faire la différence."