Felice Mazzu avant d'affronter Paide : « Donner du temps de jeu pour assimiler le système »

Le stade a beau être sold out, il ne sera pas plein. Pour tous les supporters, la qualification est déjà acquise. Pas pour Felice Mazzù qui compte profiter du match pour peaufiner certains points."Le plus gros danger est le relâchement mental. Je compte faire passer un message dans ce sens. Rien n’est acquis. Un avantage de deux buts peut vite disparaître si nous ne sommes pas concentrés. On peut vite rendre difficile un match a priori facile."