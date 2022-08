À peine arrivé à l’aéroport de Marseille-Provence, vers 21h ce mardi, le Chilien a reçu un vibrant accueil des supporters phocéens. Plusieurs centaines de supporters s’étaient réunis dès le début de soirée, chantant et agitant des drapeaux. Un immense drapeau chilien avait aussi été déployé et tambours et fumigènes ont donné une atmosphère de stade à l’aéroport.

Portant une écharpe du club et un maillot marseillais floqué de son prénom "Alexis" et du numéro 70, "El Niño Maravilla" qui vient de résilier son contrat avec l’Inter Milan, est ensuite allé saluer les supporters et a même failli tomber en glissant sur un fumigène.

La blessure n’était pas loin alors que la nouvelle recrue de l’OM doit passer sa visite médicale ce mercredi 10 août 2022.