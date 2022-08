Wout Faes et Arthur Theate mettent d’entrée Reims et Rennes en difficulté en marquant contre leur camp

Un but contre son camp de Wout Faes (13e) n’a pas aidé l’équipe visiteuse. Nuno Tavares (45e.+2) et Luis Suarez (75e), ont accentué l’écart avant et après le repos. Folarin Balogun (84) a sauvé l’honneur avant que Suarez (90e+4) ne fixe la marque. Thomas Foket et Maxime Busi ne faisaient pas partie du groupe des visiteurs.