Après 33 minutes de jeu, les Foxes ouvrent leur compteur de but de la saison grâce à Timothy Castagne. Sur un corner tiré par Maddison, le Diable Rouge a surgi au premier poteau et a adressé un coup de tête puissant (1-0, 33e). C’est le premier but inscrit par un Belge en Premier League cette saison.

Leicester va inscrire un seconde but dès le retour des vestiaires grâce à Dewsbury-hall(2-0, 46e).

Brentford ne va pas se laiser abattre, et va réduire le score une première fois grâce à Ivan Toney (2-1, 62e). Alors qu’il ne reste que 4 minutes de temps réglementaire, les Londoniens arrachent l’égalisation suite à un superbe enroulé de Dasilva(2-2, 86e).