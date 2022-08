Les trois missions principales qui attendent Harkin

À Sclessin, Harkin n’est pas attendu comme le messie mais on s’en approche tant le chantier est immense en bord de Meuse. Il faut dire que ces derniers mois, le navire Standard a navigué à vue sans véritable patron sportif. Avec l’arrivée de Fergal Harkin, l’organigramme du club sera enfin au complet, les dirigeants américains de 777 Partners n’estimant pas important de désigner un président, du moins pas dans l’immédiat.

Pour sa première expérience en tant que directeur sportif d’un club, l’ancien milieu de terrain irlandais de 45 ans aura du pain sur la planche. Voici les missions principales qui l’attendent en bord de Meuse.

1. Rééquilibrer l’effectif Cela va de soi, la plus grande attente autour de l’arrivée de Harkin est bien qu’il reconstruise une équipe compétitive et capable de se battre pour les places européennes. "Tout le monde sait qu’il nous faut encore des renforts. Notre directeur sportif va arriver dans quelques jours, les choses vont bouger", soulignait le capitaine Noë Dussenne dimanche dernier.

Depuis son arrivée, Ronny Deila, comme d’autres coachs avant lui évidemment, a insisté sur le fait que l’effectif liégeois n’est pas assez équilibré. "Le noyau n’est pas encore à l’équilibre. On n’est pas encore arrivé là où on veut aller en termes de construction d’effectif. Pour le moment, on a d’ailleurs… un peu trop de joueurs", assurait-il avait le déplacement à Genk avant d’ajouter : "On communique bien avec Pierre mais je suis impatient que Fergal Harkin arrive et qu’on se pose autour d’une table."

Fergal Harkin devra avant tout faire parler son carnet d’adresses construit au fil de ces 13 années passées au sein du City Football Group pour ramener de la qualité mais aussi et surtout ce qui manque cruellement à ce noyau rouche : de l’expérience et du leadership. Mais que les supporters liégeois ne s’y trompent pas, l’Irlandais ne débarquera pas avec une baguette magique et il ne fera pas de miracle d’ici le 6 septembre et la fin du mercato estival. La (re) construction de l’effectif principautaire prendra du temps et nécessitera plusieurs périodes de transferts.

2. Trouver des portes de sortieC’est l’un des principaux reproches formulés à l’ancienne direction : l’incapacité de dégraisser le noyau, pléthorique, du Standard. Des joueurs, pour certains au salaire exorbitant, qui n’entrent plus dans les plans, il y en a plusieurs dans le vestiaire liégeois.

Pas encore convoqué par Deila, Felipe Avenatti doit quitter le club, lui qui a été prêté à trois reprises par le passé. Même s’il est monté au jeu à Genk, Aleksandar Boljevic est aussi amené à s’en aller, au même titre qu’Eden Shamir. Selon nos informations, ce dernier figure sur la short list du club israélien du Maccabi Netanya FC. Des joueurs comme Damjan Pavlovic ou Joachim Van Damme, pourtant recruté l’hiver dernier, pourraient aussi être concernés.

Enfin, Harkin aura pour tâche de monnayer au mieux les joueurs bankables. Même si, pour ce mercato, cela s’annonce quasiment mission impossible puisque des éléments comme Nicolas Raskin ou Selim Amallah sont en fin de contrat tandis qu’un Kostas Laifis, lui, perçoit un salaire qu’il sera difficile d’obtenir ailleurs. Mais de manière générale, on attendra également de Harkin qu’il rapporte de l’argent dans les caisses.

3. Redéfinir une philosophie claireCes dernières années, les conflits ont été légion en interne. Les derniers coachs et directeurs sportifs n’ont que très rarement été sur la même longueur d’onde et c’est tout un club qui en a pâti. A priori, ce cas de figure ne devrait plus se représenter avec le duo Harkin-Deila. Les deux hommes s’apprécient et ont la même vision du football. "Fergal est un ami, je me réjouis de travailler avec lui", avait précisé le coach norvégien lors de sa présentation officielle en juin dernier.

Harkin et Deila devront donc redéfinir une philosophie de jeu claire au Standard, lui redonner une identité propre. Un fil conducteur doit être tracé et être suivi à la lettre. Habitué à travailler avec les jeunes talents de Manchester City, l’Irlandais aura aussi à cœur de poursuivre le travail qui a été entamé par les équipes du SL16 en aidant les jeunes à percer au sein de l’équipe première.

Enfin, comme il l’avait fait à City où il a entièrement construit son département avec Brian Marwood, Fergal Harkin pourrait, à moyen terme, redessiner les contours de sa cellule de scouting afin de la rendre la plus performante possible.