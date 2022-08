Comment rester les pieds sur terre après l’exploit de l’Union face aux Rangers ?

L’entraîneur unioniste avait donné carte blanche à ses joueurs… jusqu’à ce mercredi matin. "Bravo les gars, vous pouvez aller boire un coup avec vos proches, a lancé Karel Geraerts dans l’intimité du vestiaire. On recule l’entraînement d’une heure ce mercredi mais ensuite je ne veux plus entendre parler des Rangers jusqu’à dimanche."

Comme Martinez l’a dit

L’objectif du staff est clair : faire en sorte que les joueurs se focalisent sur le match de championnat de ce samedi face à Malines sans se projeter sur la manche retour prévue mardi en Écosse. "Avec Geraerts, l’Union a retrouvé différents éléments du coaching de Felice Mazzù, analyse Jef Brouwers, psychologue du sport. Il y a toujours cette ligne conductrice et cette culture propre au club qui sont restées. Ils ont retrouvé l’état d’esprit qui les caractérisait la saison dernière et qui avait disparu en play-off à cause de la trop grosse pression. Comme Roberto Martinez le disait, toute pression vient de l’intérieur. Les joueurs de l’Union ont souffert de cette pression de devenir champions mais sont maintenant retombés dans cette humilité et ce réel amusement pris sur le terrain."

Comment désormais digérer psychologiquement cet exploit qui a surpris plus d’un Écossais ? Pour Jef Brouwers, les joueurs de l’Union sont habitués à cette culture de la gagne et sauront se remettre en selle rapidement. "Ils ont très souvent connu cette sensation la saison dernière. Ils ont été drillés à la victoire et à la bonne digestion de cette victoire. Le plus important est de réussir à gérer la transition entre un exploit et le prochain match. Je suis certain que Karel Geraerts va gérer cette situation pour qu’il n’y ait pas de point de rupture entre la grande joie connue mardi et le prochain match. Pour cela, il faut se concentrer sur les éléments positifs vus face aux Rangers. Si on commence à s’attarder sur les éléments négatifs, on détruit ce qu’on a construit."

Karel Geraerts l’a répété lors de la conférence de presse d’après-match mardi soir : la tâche la plus compliquée dans les prochains jours sera de garder tout le monde calme. Reste à voir si certains Unionistes ne monteront pas sur la pelouse de Malines avec la tête déjà à Glasgow… "La victoire contre les Rangers leur aura donné des vibrations et des sensations positives qui seront utiles pour la suite, avance Jef Brouwers. Mais il faut tout de même réussir à pousser les joueurs hors de la ‘situation Rangers’ et les mettre face à la ‘situation Malines’. Il faut toujours clôturer une situation avant d’en commencer une autre car si la première reste en tête, elle peut nuire à la seconde."

Vers un sentiment de décompensation ?

Une fois le match face à Malines joué, l’équipe prendra la direction de l’Écosse lundi en matinée. Mardi soir, ce seront près de 50 000 supporters écossais qui attendront de pied ferme les Unionistes. "En sport, il est important de se focaliser sur ce qu’on est capable de gérer. Ce que l’Union réalise actuellement est unique et il faut rester dans cette idée sans comparer les matchs, les stades ou les supporters. Ils devront faire face à une nouvelle réalité dans laquelle la pression ne devra pas entrer dans la tête des joueurs."

Le mauvais exemple des… Jeux olympiques

Après leur déplacement en Écosse, les joueurs de l’Union devront à nouveau se remettre dans le bain du championnat belge. Une fois le barrage de la Ligue des champions atteint ou non, un effet de décompression pourrait-il se faire ressentir ? « Il y a tellement de matchs qui s’enchaînent qu’on ne peut plus se permettre de connaître ce sentiment de décompensation, note Brouwers. On a tendance à dire que l’année qui suit les Jeux olympiques est une année de perdue. On a accepté ce phénomène au lieu d’essayer de le gérer. Vu le niveau professionnel dont on parle, il est nécessaire que cette situation soit gérée de manière efficace. Avec un objectif principal : créer un sentiment de sérénité et des sensations positives autour de l’équipe. »