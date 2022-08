L’Union fait un retour par la grande porte sur la scène européenne

C’est le vice-champion de Belgique qui a donné la leçon au vice-champion d’Écosse, sur la pelouse de Louvain. Il reste un match retour, bien sûr, et l’histoire sera peut-être complètement différente dans un Ibrox Stadium qui peut secouer lorsque ses 50000 spectateurs mettent l’ambiance. Mais une chose est certaine: le finaliste de la dernière Ligue Europa rentre à Glasgow avec une défaite 2-0 dans la soute de l’avion qui va promettre une semaine très tendue à Giovanni Van Bronckhorst et son équipe, pour qui l’accession à la phase des poules de la Ligue des champions est un must et non pas un doux rêve, comme dans le camp d’en face.

Mais l’Union a appris à croire en ses songes les plus fous. À en écrire le scénario à sa guise. Et ce mardi, encore, malgré une entame un brin timorée, Teddy Teuma et sa bande ont petit à petit fait monter la pression. Si Moris a dû s’employer deux fois lors des dix premières minutes, il n’a ensuite plus eu un seul ballon compliqué à gérer de toute la rencontre. Les Saint-Gillois, eux, prenaient de plus en plus l’ascendant, grâce à un duo Adingra-Lapoussin qui faisait très mal sur le côté gauche, notamment. Grâce à un Lazare qui confirme tout le potentiel affiché depuis janvier, aussi. C’est l’Ivoirien qui a eu la première petite occasion bruxelloise (19e), c’est encore lui qui était à la réception d’un centre d’Adingra, se gênant avec Vanzeir (25e), et c’est surtout lui qui était à la base et au relais sur le but d’ouverture de Teddy Teuma (27e). On pourra toujours se dire que McLaughlin aurait pu mieux faire, mais la frappe du capitaine était déviée et la pression trop forte pour la défense écossaise depuis un moment.

Vanzeir sur penalty

L’Union menait méritoirement à la pause, son public, émigré pour l’occasion, était aux anges et redoublait d’ardeur en deuxième période. Si les Rangers ont évolué un cran plus haut et fait davantage mal à Burgess et à ses acolytes défensifs, ils n’ont pas renversé la situation pour autant. Mieux, encore, pour l’équipe de Geraerts, c’est elle qui mettait McLaughlin à contribution, mais le gardien de 34 ans montrait qu’il n’était pas là par hasard, sortant deux arrêts sur une triple occasion unioniste (71). Le VAR entrait en jeu pour signaler à M. Peljto une faute de main de Goldson dans le rectangle sur la frappe de Teuma. Ce penalty décisif, Teuma l’offrait à Dante Vanzeir, dans un geste plein de confiance, qui permettait à l’attaquant belge d’effacer le coup de réparation manqué en play-off face à Bruges et offrait ainsi une avance de 2-0 à son équipe avant le voyage en Écosse. Il reste une deuxième manche à disputer, mais vu le début de l’histoire, l’Union aurait tort de ne pas continuer à croire en son étoile.