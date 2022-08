Coupe du monde 2022: le Canadien Alphonso Davies va donner ses primes du Mondial à une oeuvre de charité

Davies a obtenu la citoyenneté canadienne en 2017 et la même année, il a fait ses débuts en équipe nationale à l'âge de 16 ans. Il a rejoint le Bayern en 2019.

Le Canada s'est qualifié pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986, et Davies a déclaré sur les médias sociaux qu'il voulait rendre quelque chose à sa patrie d'adoption.

"Le Canada m'a accueilli, moi et ma famille et nous a donné l'opportunité d'une vie meilleure. Il m'a permis de vivre mes rêves", a-t-il déclaré sur Twitter. "C'est un grand honneur de jouer pour le Canada et je veux donner en retour, alors j'ai décidé que je donnerai les gains de la Coupe du monde de cette année à une œuvre de charité."

Le Canada sera le premier adversaire des Diables Rouges au Qatar, le 23 novembre (20h00 belges), lors du premier match du groupe F. Maroc et Croatie sont les deux autres membres de ce groupe.