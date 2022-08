Coupes d’Europe: si l’Union passe le cap des Rangers, elle jouera contre Monaco ou le PSV Eindhoven; Anderlecht évite West Ham

Alors que l’Union Saint-Gilloise s’apprête à recevoir ce mardi soir (20h45 à Louvain) les Rangers de Glasgow en match aller du 3e tour préliminaire, elle sait qu’en cas de succès à l’issue du match retour la semaine prochaine elle sera opposée soit à l’AS Monaco, soit au PSV Eindhoven.

Le tirage au sort, effectué ce mardi au siège de l’UEFA, a déterminé la suite du programme de la plus importante compétition européenne interclubs de football.

S’ils se qualifient à l’issue du match retour mardi prochain à Ibrox Stadium, les Unionistes joueront un barrage les 16-17 et 23-24 août, dernier obstacle avant la lucrative phase de groupes de la Ligue des Champions, contre le vainqueur du match opposant les Monégasques de Philippe Clément aux Néerlandais du PSV. Le match aller aura alors lieu en Belgique.

En cas de défaite contre les Écossais, les Unionistes seront directement versés en phase de poules de l’Europa League.

Anderlecht et l’Antwerp fixés sur leur sort en cas de qualifications pour les barrages

Si Anderlecht et l’Antwerp parviennent à respectivement écarter les Estoniens de Paide et les Norvégiens de Lilleström, la suite de leur parcours en barrages de la Conference League passera par la Finlande ou la Suisse pour les Mauves et par l’Islande ou la Turquie pour les Anversois.

Le tirage au sort effectué mardi par l’Union européenne de football à Nyon a en effet déterminé les paires pour ce dernier tour avant la phase de poules. Ces barrages se joueront les 18 et 25 août.

Ainsi si Anderlecht passe le cap de Paide, aller le 4 août en Estonie, retour le 11 août à Bruxelles, les Mauves de Felice Mazzu seront opposés au vainqueur du match entre KuPS Kuopio (Fin) et les Young Boys de Berne (Sui), avec match retour à Bruxelles.

Pour sa part, l’Antwerp devra écarter Lilleström avec un match aller en Norvège le 4 août et le retour en Belgique le 11 août pour affronter le vainqueur du duel entre Breidablik (Isl) et Istanbul Basaksehir FK (Tur), avec le retour au Bosuil.

Les vainqueurs de ces barrages rejoignent la phase de poules de la Conference League dont le tirage au sort aura lieu le 26 août qui pourrait concerner La Gantoise si les Gantois sont battus par Omonoia Nicosie dans leur barrage du troisième tour qualificatif de l’Europa League.

L’aventure d’Anderlecht et de l’Antwerp sera par contre déjà terminée en cas de défaite.

La Gantoise contre les Chypriotes d’Omonoia Nicosie en barrages

La Gantoise a hérité du club chypriote d’Omonoia Nicosie lors des barrages de l’Europa League de football, à l’issue du tirage au sort effectué ce mardi à Nyon au siège de l’Union européenne de football.

Les Gantois vont débuter leur campagne européenne, à domicile pour commencer, par ces barrages qui auront lieu les 18 et 25 août.

Vainqueur de la Coupe de Belgique, La Gantoise rejoindra donc la phase de groupes en cas de victoire contre Omonoia Nicosie, 21 fois champion de Chypre et dont le tirage au sort est prévu le 26 août.

Une défaite serait synonyme de repêchage en phase de groupes de la Conference League.

Vainqueur de la Coupe de Chypre la saison dernière, Omonoia Nicosie avait rencontré l’Antwerp en barrage pour la phase de poule de l’Europa League s’imposant 4 à 2 en terre chypriote. Les Anversois l’avaient emporté 2 à 0 au Bosuil s’imposant ensuite lors de la séance des tirs au but.