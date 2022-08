Van Bronckhorst avant Union-Rangers: "On devra montrer beaucoup de respect envers l'Union si on veut se qualifier"

"Bien sûr que j'ai vu le beau parcours en championnat de l'Union la saison passée", nous répond Giovanni Van Bronckhorst, à la tête des Rangers depuis novembre 2021. "Ce qu'ils ont fait relève du conte de fées: se battre de la sorte pour le titre... même si Bruges s'est imposé au final. J'ai beaucoup de respect pour ces joueurs. Ils ont changé de coach, mais on voit clairement qu'il y a un style de jeu qui est là. Bien sûr, l'Union n'est pas le nom le plus connu en Europe, mais ils méritent de se retrouver dans ces tours qualificatifs pour la phase des poules. Et je sais que toute équipe qui est à ce stade veut absolument se qualifier pour les poules, donc il faudra être au meilleur de notre forme et montrer du respect si on veut se qualifier", conclut le Néerlandais qui avait mené les Rangers en finale de Ligue Europa la saison passée.

À noter, côté écossais, que Rabbi Matondo et Ridvan Yilmaz sont incertains pour ce match, alors que l'ex-Mauve Kemar Roofe et l'attaquant colombien Alfredo Morelos sont blessés.