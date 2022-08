Karel Geraerts: "Oui les Rangers sont favoris, mais nous n'avons pas peur"

Moris: "Je veux entendre la musique de la Ligue des champions"

L'Union retrouve un rôle d'outsider qui était le sien en début de championnat 2021-22; moins en deuxième partie de saison. Un statut qui lui convient probablement bien: "Bien sûr que les Rangers sont les favoris: leur histoire européenne, leur budget, etc. Mais ce sera à eux de gérer la pression qui va avec ce statut", sait Geraerts. "Nous, on montera sur la pelouse avec nos qualités, en étant fiers d'être là." "On avait ce statut d'outsider l'année passée et ça nous a plutôt bien réussi", ajoute Anthony Moris, présent en conférence de presse de veille de match aux côtés de son entraîneur. "On doit s'appuyer sur ce qu'on a fait la saison passée pour continuer de la sorte. On a juste quelques joueurs qui ont déjà disputé la Coupe d'Europe, pour beaucoup ce sera nouveau, mais on doit arriver à ne pas perdre cette folie qui est là lorsqu'on découvre quelque chose de nouveau."

Et, en termes de folie et de nouveauté, l'Union a prouvé ces deux dernières années qu'elle en connaît un rayon. "Personnellement, je considérerai que l'on jouera la Ligue des champions lorsqu'on entendra l'hymne avant les matchs et ce n'est pas le cas lors de ce troisième tour préliminaire." Autant dire que le gardien veut passer en barrages pour continuer à rêver.