Suivez Genk-Standard (2-0) en direct commenté, Trésor double le score

Pour espérer ramener quelque chose de ce périlleux déplacement, les troupes de Deila devront afficher la même mentalité que pour leur match d’ouverture.

En face en effet, Genk semble être très solide. Battus cyniquement face à Bruges la semaine dernière, les Limbourgeois doivent une revanche à leur supporter. Ça sera sans l’un de leur meilleur joueur, Ito, parti officiellement du côté de la Ligue 1 à Reims.

Au niveau des compositions d’équipe, Ronny Deila fait confiance pratiquement au même onze qui a débuté contre les Buffalos. Seuls Ngoy, blessé, et Calut, suspendu, sont remplacés respectivement par Dewaele et Laursen qui va donc effectuer son baptême de feu face à l’une des grosses cylindrées du pays. En face, Dessers et Trésor sont logiquement titularisés.

Le fil du match

En feu en ce début de rencontre avec un pressing total, Genk montre une facette très agréable. Et ça paye directement! Trésor, en deux temps, tente un centre au ras du sol pour Dessers. Le Belge, en pleine confiance ces douze derniers mois, tente un Madjer et ouvre la marque de manière splendide. Bodart ne peut rien faire, les Liégeois sont déjà dos au mur.

Après un moment fort limbourgeois, le Standard arrive à sortir la tête hors de l’eau. Malheureusement pour les Liégeois, la malchance va leur coûter cher. Dragus glisse en tentant de dribble, ce qui permet une reconversion rapide de Genk. Laifis est pris de vitesse, le ballon revient à Trésor qui tente sa chance. La balle, déviée par Dessers, revient finalement dans les pieds du premier cité qui peut aisément ajuster Bodart.

On pense à un hors-jeu du côté des Rouches mais le nouveau venu Laursen couvre le Belge.