Mignolet se signale, Nsoki catastrophique: les notes des Brugeois après leur défaite à Eupen

Mis à part une relance au pied, le gardien brugeois n’avait rien à se reprocher. Il a même retardé l’échéance en première période, avec des interventions face à Prevljak principalement.

4 Mata

Plusieurs fois mis au sol, il a été bousculé physiquement par ses opposants et n’a pas réussi à apporter offensivement.

5 Hendry

Il a remporté son duel face à Nurudeen sur le corner du 1-0, mais était mal placé pour empêcher Prevljak d’inscrire le 2-1. Préféré à Mechele, il n’a pas été mauvais mais n’a pas non plus marqué beaucoup de points.

2 Nsoki

Il a oublié Magnée après 50 secondes, ce qui a coûté le 1-0. Mauvaise communication aussi sur le 2-1. Il a justement été remplacé à l’heure de jeu, vu sa piètre performance.

3 Skov Olsen

Le Danois a passé beaucoup de temps à défendre et n’a pas été aussi incisif que ces deux dernières semaines lorsqu’il en a eu l’occasion. Très nerveux tout au long de la rencontre.

4 Balanta

Il a trop souvent dû couper sur le flanc gauche brugeois et a délaissé l’axe. Remplacé par Mbamba, pour apporter davantage à la construction.

5 Nielsen

Il a réalisé les infiltrations que proposait Vormer par le passé. Ses intentions sont bonnes mais des automatismes doivent encore être trouvés.

3 Vanaken

Il a essayé de jouer au sol et de trouver la faille, mais n’a jamais réussi. Physiquement, il doit encore travailler pour monter en puissance.

4 Sobol

Les Pandas ont souvent joué dans son dos. Mauvaise entente avec Lang et ce n’était pas meilleur avec Nsoki. Une frappe puissante passée juste à côté en première période.

4 Lang

Il a pris ses responsabilités mais comme les deux matchs précédents, ses actions n’ont rien apporté. Le côté positif, c’est qu’il n’a pas réagi aux provocations adverses.

6 Jutglà

Une égalisation pleine d’opportunisme, avec une tête au second poteau. Il a quand même été moins dynamique que face à Gand et Genk.

6 Meijer

Monté au jeu en défense centrale, il n’a pas grand-chose à se reprocher.

6 Mbamba

Plusieurs gestes techniques limites dans les premières minutes, puis il est rentré dans sa partie.

6 Sowah

Beaucoup de dynamisme dès sa montée sur la pelouse, avec notamment un gros retour défensif. Mais il n’a finalement pas créé de danger devant la cage de Nurudeen.

3 Hoefkens

La première période des Brugeoises n’était pas bonne et il n’a pas trouvé les mots à la mi-temps pour réajuster son équipe. Ses remplacements n’ont pas non plus fait la différence.