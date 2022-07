Alors que l'Inter montait en puissance et manquait des opportunités par Hakan Calhanoglu et Lukaku sur le rebond (26e) et Lautaro Martinez (29e), Alexandre Lacazette a repris de la tête un centre de Lucas Paqueta (31e, 0-1).

Rayan Cherki a doublé l'avance des Français (50e, 0-2) avant que Lukaku ne relance les intérêts intéristes (52e, 1-2) et Nicolo Barella ne remette les deux équipes à égalité (65e, 2-2).