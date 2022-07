Lors de la rencontre entre Genk et les Rouches, on pensait que Dragus venait de relancer le suspense suite à un superbe but. Mais contrairement à cette idée, c’est tout l’inverse qui se produit. Dewaele, qui disputait ses premières minutes cette saison avec le Standard, est coupable d’une faute de main ridicule après une intervention ratée.

Penalty logique, et Cyril Dessers se présente face au portier liégeois. L’ancien buteur de Feyenoord tente sa chance sur le côté droit du gardien, qui l’arrête. Mais la joie est de courte durée pour Bodart car l’assistant a directement remarqué que les deux pieds du portier étaient décollés de sa ligne de but. Penalty à retirer, et cette fois-ci, Dessers ne se fait pas prier.

Alors, à vous de vous faire votre opinion sur ces phases mais dans tous les cas, le mal est fait seulement une minute après la réduction du score.