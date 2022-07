Les Ajacides, champions en titre, ont ouvert la marque par Steven Bergwijn (15e, 1-0) mais Guus Till a porté le club d’Eindhoven au commandement (32e, 45e+2). Si Antony a relancé le débat (54e, 2-2), Cody Gakpo (65e, 2-3) et Till (69e, 2-4) ont redonné de l’air aux visiteurs, qui ont encore tremblé quand Mohammed Kudus a inscrit un nouveau but pour les Lanciers (72e, 3-4). L’exclusion de Bassey a facilité la tâche du club d’Eindhoven, qui a alourdi l’addition par Xavi Simons (90e+1, 3-5).

90 minutes pour Casteels et Bornauw

En Allemagne, Wolfsburg a souffert pour battre 0-1 le Carl Ziess Iena, un club de D4, en 32e de finale de la Coupe. L’unique but est tombé en fin de match via Omar Marmoush dans les arrets de jeu (90e+2). Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont joué l’intégralité de la rencontre avec les Loups

Hazard partage avec Dortmund

Dortmund, qui s’est imposé 0-3 vendredi à Munich 1860 en Coupe, a disputé un match amical face à Antalyaspor (1-1). Remplaçant en Coupe, Thorgan Hazard était titulaire et a quitté le jeu à la 64e, quand le résultat était acquis. Chez les Turcs, Ruud Boffin a cédé sa place dans le but à son numéro 2, Muhammed Alperen Uysal, au repos.

Dendoncker titulaire avec les Wolves

Leander Dendoncker a participé à la rencontre amicale de Wolverhampton face au Sporting Lisbonne (1-1). Le Portugais Ruben Neves a ouvert la marque sur penalty pour les Loups (15e, 0-1) et Pedro Goncalves a égalisé pour les Lisboètes, également des onze mètres (44e, 1-1).

Romelu Lukaku buteur face à Lyon

A Cesena, l’Inter Milan a partagé face à l’Olympique Lyonnais en match amical. Titulaire, Romelu Lukaku a eu une belle occasion sur un centre de Denzel Dumfries mais sa reprise de la tête était trop axiale pour le gardien des Gones Anthony Lopes (3e). Alors que l’Inter montait en puissance et manquait des opportunités par Hakan Calhanoglu et Lukaku sur le rebond (26e) et Lautaro Martinez (29e), Alexandre Lacazette a repris de la tête un centre de Lucas Paqueta (31e, 0-1). Rayan Cherki a doublé l’avance des Français (50e, 0-2) avant que Lukaku ne relance les intérêts intéristes (52e, 1-2) et Nicolo Barella ne remette les deux équipes à égalité (65e, 2-2).

# Belga context View full context on [BelgaBox]

RIB/MIK