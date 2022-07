Sera-ce la saison de l'envol pour Albert Sambi Lokonga à Arsenal?

Son aventure à Arsenal avait pourtant bien commencé sur le plan personnel. Sambi avait débuté 9 des 13 premiers matchs de championnat anglais avant de perdre sa place dans le onze d’Arteta et de très peu jouer jusqu’en fin d’exercice. Sa sortie de l’équipe coïncide avec le retour de blessure de Granit Xhaka. Arteta sait mieux que quiconque à quel point son joueur est important pour l’équilibre de l’équipe aux côtés de Partey. En matière d’implication et de volume, Lokonga n’a pas encore atteint leur niveau. Il concède d’ailleurs que son coach attendait plus, notamment dans son investissement aux entraînements.

Sur papier, le duo Xhaka – Partey semble manquer de créativité pour pratiquer le football dominateur voulu par Arteta. Dans ce contexte, le Diable rouge aurait des arguments à faire valoir avec ses sorties de balle pleines d’audaces et sa capacité de distribuer le jeu en étant sous pression. Mais c’était sans compter sur les nombreux décrochages d’un Martin Odegaard qui assure la liaison entre le milieu de terrain et le secteur offensif. Le coup de grâce s’est révélé être la blessure de Partey à la fin de la saison : pressenti pour le remplacer dans l’équipe, Lokonga a vu Elneny, devenu homme à tout faire d’Arteta, lui passer devant.

La densité du noyau a encore été revue à la hausse lors de ce mercato.

Le contexte ne laisse pas présager d’un retour en grâce du produit de Neerpede. Pourtant, il ne semble pas question d’un prêt, pas même à Burnley, cité par les tabloïds comme pour chaque joueur complimenté par Vincent Kompany. Lokonga semble disposé à se battre pour sa place, à montrer plus. Après tout, le gaillard a déjà prouvé qu’il avait des ressources en revenant à son meilleur niveau après une rupture des ligaments croisés.

Cela passera par un élargissement de sa palette, par un dépassement de fonction en s’inspirant de ses concurrents. Sambi doit continuer à faire du Sambi tout en ne rechignant pas à ajouter un peu de Xhaka ou de Partey. Avec son but de renard à la Gabriel Jesus, le message semble être passé.