L’ex-Carolo Gjoko Zajkov raconte son quotidien de footballeur en Ukraine : «Nous avons fui sur des routes bloquées ou bombardées»

Au sein d’un des plus grands clubs de Bulgarie, Zajkov retrouve enfin le plaisir de jouer. Avant de faire un choix de carrière dont il se rappellera toute sa vie.

"Je vivais des moments difficiles à Charleroi et il était temps pour moi de quitter la Belgique, se souvient le sympathique joueur de 27 ans. C’était une belle opportunité de rejoindre le Levski Sofia où j’ai joué tous les matchs lors de la première partie de saison. J’ai ensuite reçu une offre du Vorskla Poltava qui fait partie du top 5 en Ukraine et qui a encore récemment joué la phase de groupes de l’Europa League (NdlR : lors de la saison 2018-2019). L’offre était beaucoup plus intéressante qu’en Bulgarie, j’ai donc décidé de partir là-bas. Avant d’aller en Ukraine, j’ai rejoint l’équipe pour un stage d’un mois en Turquie avant que le championnat ukrainien ne recommence."

C’est le 19 février que Gjoko Zajkov met pour la première fois les pieds sur le sol ukrainien, à Poltava, une ville de l’est de l’Ukraine coincée entre Kiev, Kharkiv et Donetsk. Un timing désarçonnant puisque cinq jours plus tard, le 24 février, la Russie décide d’envahir le pays. "Juste avant cette date, tout le monde se demandait si la guerre allait commencer ou si les Russes allaient rester calmes, explique Zajkov. Il y avait du stress chez tout le monde car il y avait beaucoup d’interrogations. Le 24 février, on s’est réveillé avec l’information du bombardement sur Kiev. Avec ma femme et mon fils, nous avons décidé de quitter directement le pays."

Un voyage épique

Avec sa petite famille et deux équipiers croates, le Macédonien prend la route pour un voyage de plus de deux jours. "Un gars travaillant au club avait fui et avait laissé sa voiture avec les clés au stade, raconte-t-il. Nous avons pris la direction de la Hongrie où la famille d’un des joueurs croates nous attendait avec une camionnette. Nous avons roulé pendant deux jours sans jamais nous arrêter. Toutes les autoroutes étaient bloquées ou bombardées et nous étions obligés de rouler à une allure de 20 km/h… Une fois arrivés en Hongrie, nous avons roulé avec la camionnette jusqu’en Croatie où nous avons dormi avant de prendre un vol vers la Macédoine. Je peux vous dire que nous étions contents d’être arrivés (sourire)."

Les premiers jours, je n’ai plus rien fait car j’avais trop de stress

Durant les jours qui suivent, Gjoko Zajkov n’a pas la tête à s’entretenir physiquement. Il ne sait alors d’ailleurs pas de quoi son futur sera fait. "Personne ne savait si cela allait durer une, deux semaines ou beaucoup plus. Jamais nous n’aurions imaginé que la guerre allait encore avoir lieu en juillet… Durant les premiers jours, je n’ai rien fait car j’avais trop de stress en moi. Puis, j’ai commencé à m’entraîner à nouveau. Vu la situation en Ukraine, l’UEFA a décidé que les joueurs étrangers pouvaient partir gratuitement en prêt jusqu’en juin. Le club bulgare du Slavia Sofia m’a contacté et j’ai directement accepté car j’avais besoin de continuer à jouer des matchs."

Une ville pro-russe

Pendant ce temps, Poltava est quelque peu épargnée par les Russes. Même si un bombardement a fait au moins 21 morts à Krementchouk, dans la région, la ville en tant que telle n’a pas dû faire face aux assauts russes.

"Poltava est historiquement une ville importante pour les Russes. C’est là-bas que s’est déroulée la bataille de Poltava il y a plusieurs centaines d’années et beaucoup de pro-Russes y habitent. Ils n’ont donc pas de raisons de la bombarder actuellement. Je suis resté en contact avec mes coéquipiers ukrainiens qui étaient restés au pays. Ils ont recommencé les entraînements au mois de mars et ont organisé quelques matchs amicaux pour rester en forme. Personnellement, j’étais obligé de rester concentrer sur le football malgré la situation en Ukraine car si la guerre continuait, il fallait que je sois en forme physiquement pour trouver un autre club dans la foulée."

Des stades avec des abris en cas de raids

À la fin de sa pige à Sofia, Gjoko Zajkov rejoint ses équipiers du Volksla Poltava en Pologne pour un stage de préparation au deuxième tour qualificatif de la Conference League. Et pour la suite ? Le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé la reprise du championnat ukrainien pour le 23 août. Les circonstances seront toutefois particulières : les stades devront par exemple être équipés d’abris en cas de raids aériens durant les rencontres…

"Je trouve cela bizarre de rejouer alors que la guerre est loin d’être finie, poursuit Zajkov. C’est le Président Zelensky qui tient à ce que le football reprenne en Ukraine, il ne voulait pas que le championnat soit délocalisé dans un autre pays. Il veut que les Ukrainiens, qui ne voient actuellement que des images de guerre à la télévision, soient un peu plus heureux. On m’a expliqué que les rencontres se joueraient dans des stades loin de la guerre."

Ici, avec le maillot de la sélection macédoine.

À l’heure actuelle, Zajkov ne sait pas encore s’il restera cette saison avec son club ukrainien. "J’ai encore deux ans de contrat, conclut l’ancien Zèbre. Si je ne reçois pas une offre supérieure d’un autre club d’ici le début du championnat, je resterai en Ukraine. Ma famille a bien entendu peur vu la situation. Si je n’ai pas le choix, j’irai seul et si je vois que la situation se stabilise, je ferai venir ma femme et mon fils. Des regrets d’avoir signé en Ukraine ? J’avais aussi des touches en Pologne mais rejoindre Poltava était le meilleur choix possible pour moi en janvier. Cela me donnait la possibilité d’évoluer dans un bon championnat et de jouer des matchs européens. Puis, il y a eu la guerre qu’on ne pouvait pas prévoir. Une carrière de footballeur est parfois liée à des événements exceptionnels…"