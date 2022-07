L’ex-Standardman et Anderlechtois Gohi Bi Cyriac coach en P3: «On veut faire monter Villers» (vidéo)

Cyriac en spectateur attentif mardi soir. ©© Jacques Duchateau

Présent d’abord comme spectateur attentif, l’ancien international ivoirien a finalement rechaussé les crampons le temps d’un match. Dans une rencontre avec pas mal de suppléant de dernière minute, sa nouvelle équipe s’est sèchement inclinée 8-1 avec pour seul buteur justement, un certain… Gohi Bi Cyriac. Pourtant, en amont de cette reprise, l’ancien buteur nous a assuré qu’il ne jouerait normalement pas cette saison. " Je ne compte pas être sur le terrain. Je suis dans ma reconversion footballistique comme entraîneur. Je veux avant tout m’instruire, apprendre le métier d’entraîner. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le projet Villers est intéressant car ça va me laisser du temps pour faire cela correctement et par ailleurs donner un coup de main. Si j’ai un exemple d’entraîneur? Non, pas vraiment. J’ai connu beaucoup de coachs avec des styles différents. J’en ai plusieurs en tête mais pas vraiment de modèle. "

Dans tous les clubs du top à son apogée en Belgique, l’homme de 31 ans ne redescend pas en troisième provinciale pour y faire de la figuration. Le projet du club hesbignon est clair: monter d’un échelon. " On veut avant tout recréer un bon groupe où l’on vit bien. On verra ensuite ce que ça peut donner mais oui, c’est vrai, on a pour objectif de faire monter Villers directement en deuxième provinciale. Maintenant, on sait très bien que rien n’est fait d’avance."

Maintenant que tout semble un peu plus clair au sein du club, avec une structure qui prend réellement forme, il va être intéressant d’analyser les prochains jours. Quand on observe déjà les premiers gros noms arrivés, on peut supposer que de nouvelles grosses surprises pourraient arriver assez vite. Dans tous les cas, malgré une ambition débordante, on ne se prend pas la tête du côté des Guêpes.

Santos Eliades, dernier rescapé de l’ancien Villers

Santos Eliades. ©© Jacques Duchateau

Santos Eliades est loin d’être un inconnu du club. Voisin du terrain de foot, le médian défensif est tout simplement le seul joueur présent du noyau de la saison dernière. Présent pour cette rencontre amicale à Lensois, le Villersois ne sait pas encore exactement ce qui l’attend, même si le projet reste chouette à vivre. " À la base, je devais arrêter le football si je ne recevais pas une proposition correcte. Être juste à côté du terrain m’arrangeait fortement. Le projet que l’on m’a proposé est beau, mais oui, c’est différent du passé. Après, les nouvelles personnes présentes au club sont très bien, il y a une bonne ambiance. On était une douzaine à l’entraînement, c’est déjà bien. Maintenant, si ça ne prend pas pour une quelconque raison, je ne me forcerai pas. "

Lien entre le passé, le présent et le futur, Santos Eliades devrait être un des points d’appui du club pour voir comment évolue celui-ci. Mais avec la hargne qu’on lui connaît, le joueur à tendance défensive devrait se montrer crucial sur et en dehors du terrain.

Chris Dibo: «Le projet est à but social mais aussi sportif»

Le président est confiant pour la suite. ©© Jacques Duchateau

Parmi tous les acteurs importants de la reprise du club, un homme se démarque particulièrement: Chris Dibo. À l’instar de Pierre Crochet du côté de Strée, le nouveau président de Villers jouera aussi normalement en championnat. Présent à Lensois, Chris Dibo n’a pas hésité à venir derrière nos micros pour expliquer les différents projets du club. " Tout d’abord, je viens ici avec une bande d’amis. On peut même dire que c’est la famille. Quand j’ai appris que Villers était libre, je me suis dit que le club avait le potentiel nécessaire pour installer un projet. Celui-ci est à but social, basé sur la jeunesse. Nous voulons absolument intégrer des jeunes de la cité.Mais sportivement, nous voulons faire quelque chose de bien aussi, comme jouer la montée en deuxième provinciale, je ne le cache pas. Sur du court ou long terme? On ne va pas se cacher, nous avons déjà la montée en vue pour cette saison (sourire)."

Un deuxième pro déjà sur le terrain

Si tout le monde ou presque connaît Gohi Bi Cyriac pour son passé récent avec deux des plus grands clubs du pays, Villers compte déjà un deuxième ancien professionnel dans ses troupes: Arsène Né. Avec un peu moins de 100 matchs disputés en Division 1, l’Ivoirien a de l’expérience à revendre et compte en faire profit à son nouveau club. D’ailleurs, malgré son physique impressionnant, l’ancien joueur de Beveren semble déjà bien intégré au sein du club au vu des rires en avant-match. " Je m’entends très bien avec les différents dirigeants du club et le projet m’a séduit. Je ne suis pas là pour rien, je veux jouer le titre en troisième provinciale directement."