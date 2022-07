Katrien Jans, manager du foot féminin à l'Union belge, se livre avant le quart de finale de l'Euro: "Sans ce top 8, les retombées auraient été différentes"

Pour arriver à ce stade des quarts de finale, le groupe a dû relever pas mal de défis et s’extirper du groupe après une victoire à l’arraché contre l’Italie. Mais ce succès et cette performance historiques doivent permettre à la Fédération de surfer sur ce nouvel élan qui touchera le foot féminin en Belgique.

Manager du foot féminin à la RBFA, Katrien Jans a vécu au plus près cette qualification avec le groupe. Durant l’interview, elle ne peut d’ailleurs empêcher une larme de couler, submergée par l’émotion. Preuve aussi de la portée de cette qualification.

Après quelques jours, quel est le sentiment qui prévaut?

C’était fantastique. C’est un travail énorme depuis trois ans. Ce que l’équipe a accompli lundi était la récompense du travail sur le terrain et en dehors et ça fait évidemment plaisir. Tout le monde travaille avec passion. Les 30 dernières minutes ont été stressantes mais ce résultat, c’est vraiment magnifique. Après le premier match contre l’Islande (1-1), on avait vu les critiques mais on voit qu’on a grandi. Il y a deux, trois ans, on aurait perdu ce match contre l’Italie. Cette balle sur la latte, elle serait rentrée aussi. On peut dire qu’on a eu de la chance mais on se l’est créée et cela démontre notre évolution. Je suis super heureuse aussi pour Ives (Serneels) et son staff. On se voit plus souvent que nos femmes respectives (rires). Il travaille très dur pour y arriver.

Cette performance aura des retombées. Pas seulement financières.

On n’avait pas vraiment besoin de ce résultat pour continuer à faire grandir l’équipe mais avec l’attention qu’on reçoit, j’espère que ce résultat va faire bouger au niveau du sponsoring. Je vois déjà les possibilités de développement. Si on n’avait pas atteint le Top 8, les retombées n’auraient pas forcément été les mêmes. Cela va nous aider en termes de visibilité. On a reçu des messages, on voit ce qu’il se passe à Louvain où est notre village de supporters. On sent que les gens suivent. Mais il faut désormais que pour les petites filles, pour qui le choix du premier sport est encore décidé par les parents, le foot soit vu comme quelque chose de bien, avec un avenir possible. Là-dessus, on fait des progrès. On n’est encore qu’au début de notre histoire.

Il y a aussi le prize money. Il n’est pas à négliger.

Avec ce résultat, on est en effet à près d’un million pour la Fédération. Mais ça reste loin des dotations des Diables rouges. Par exemple, pour tout le package Flames, on doit toujours mettre 20% en plus de la totalité de ce qu’on reçoit, ce qui n’est pas le cas avec les Diables rouges. Chez les hommes, tout le monde en profite mais ce qui vient des Flames ira au développement du foot féminin. L’argent peut aussi servir pour le développement du projet U23. Il faut trouver le bon équilibre dans les projets.

Quand verra-t-on les supporters klaxonner dans les rues?

On n’est pas encore au même stade qu’avec les Diables (rires). Mais, à Louvain, on n’aurait jamais pu imaginer un tel succès. C’est donc déjà une étape de franchie. Au niveau marketing, on s’était posé pas mal de questions au sujet de ce village de supporters parce que c’est beaucoup d’investissements. Ce sont des budgets mais on a pu voir que les gens vivaient ça comme un match des Diables. Je suis curieuse de voir l’affluence vendredi, veille de week-end. À chaque match, le public était plus nombreux.

Certains pointent du doigt l’absence de soutien des Diables.

La période n’est vraiment pas propice à ça. Si on leur avait demandé, certains auraient évidemment répondu présents. On a quand même fait des actions avec eux. Ils ont joué avec le maillot des Flames, Thibaut Courtois a laissé un message vocal (NDLR: qu’on a pu voir dans une de leur capsule durant cet Euro). De l’extérieur, on peut penser qu’ils s’en désintéressent mais de l’intérieur, on travaille beaucoup avec les hommes. Par rapport à ce que je peux constater dans d’autres fédérations, je trouve même que ça se passe plutôt bien. Les analystes vidéo présents ici avec nous sont les mêmes que les Diables, le responsable du scouting est là pour tout le monde. On peut utiliser le matériel des Diables, le cuistot aussi et c’est un détail important quand je vois que dans le groupe de la Suisse, certaines ont été malades. Avec Roberto Martinez, on discute des projets ensemble. Depuis quelque temps, chaque mois, on organise un rassemblement avec les coachs des hommes et depuis peu, on a intégré ceux des femmes. Il y a une réelle plus-value de la sorte. C’est de la plus-value à long terme et nous, on pense à 2027 (NDLR: la Belgique est co-candidate à l’organisation du Mondial avec les Pays-Bas et l’Allemagne). À choisir, je préfère ça car ça nous fait grandir, apprendre et avancer que la présence des Diables dans le stade sans qu’il n’y ait aucune avancée à côté.

Face à la Suède, la Belgique n’aura rien à perdre.

Même si on a déjà écrit l’histoire et qu’on a atteint notre objectif, on ne prend pas le match de vendredi à la légère. Tout ce qui vient n’est que du bonus mais on le prend vraiment au sérieux. Dès notre retour dans la nuit de lundi à mardi, nos analystes étaient déjà en train de plancher sur la Suède où le développement du foot féminin a débuté bien plus tôt. Ils ont des joueuses qui évoluent dans les plus grands championnats et qui sont professionnelles. Nous, on doit encore franchir ce pas. J’espère que les clubs belges vont encore plus s’investir dans le foot féminin. On en a vraiment besoin. C’est là-dessus qu’il faut taper du poing sur la table.

Vu cet Euro plus que réussi, vous allez être attendus au tournant pour le Mondial 2023.

Peut-être mais ce ne sera pas facile de se qualifier car on peut éventuellement tomber sur des grosses nations comme les Pays-Bas en barrage (la Belgique est deuxième de son groupe derrière la Norvège). Battre la Norvège (éliminée en phase de poules de l’Euro après une claque 8-0 contre l’Angleterre) 5-0? Dans le foot, on ne sait jamais. Ça se jouera à Louvain, on doit y croire mais il faudra voir comment la Norvège va sortir de ce tournoi. Peut-être qu’elles n’étaient pas dans leur meilleure forme. Mais d’abord restons concentrés sur la Suède, car rien n’est impossible non plus.