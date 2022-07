Faut-il encore croire en Charly Musonda? "Il a fait des choses folles"

"Loin du compte physiquement"

Il a fallu dix jours aux espoirs pour s’évaporer dans le ciel de Flandre Occidentale. Le milieu offensif disparaissait du jour au lendemain. Au bout de quelques semaines et d’une folle rumeur de disparition, Musonda a fini par expliquer que le chapitre Zulte Waregem ne devait pas aller au-delà de ces deux petites semaines. “C’était prévu ainsi, confirme son conseiller, qui préfère que son nom ne soit pas cité. Je suis proche de Mbaye (Leye) et je m’étais dit que c’était une bonne idée d’amener Charly là-bas. Mbaye a aussi connu de graves blessures. Il savait comment gérer. Le courant est d’ailleurs bien passé entre Charly et lui.”

À Waregem, Musonda laisse une drôle d’impression à ses éphémères équipiers. “J’ai compris pourquoi on dit depuis longtemps qu’il a un potentiel fou, nous raconte l’un d’eux, préférant rester dans l’anonymat vu la déception que le départ a engendré là-bas. Charly était capable de faire des choses folles avec la balle, des choses que les autres joueurs de Zulte ne peuvent que réaliser dans leurs rêves. Mais en même temps, on voyait qu’il était vraiment très loin du compte physiquement. Pour qu’il redevienne footballeur, il faudra du temps et de la patience. Il a besoin d’enchaîner les entraînements puis les matchs.”

Contacts en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne

Zulte Waregem était prêt à mettre en place le cadre pour relancer la fusée Musonda. Après la deuxième journée d’entraînement, Leye a suggéré au club de le mettre sous contrat au plus vite. Mais les premiers doutes étaient déjà apparus chez le joueur et chez ses proches: s’il parvenait à faire de telles différences techniques en étant aussi bas physiquement, n’avait-il visé trop “bas” avec le club flandrien? Après 34 mois sans match officiel avec une équipe première (le 16 août 2019 avec Vitesse), s’entraîner à Zulte Waregem a été vu comme une jauge. À quel niveau devait-il reprendre sa marche en avant?

Visiblement, ce sera plus haut que Zulte Waregem. Mais pas beaucoup plus non plus. Musonda a des touches en Espagne, aux Pays-Bas et dans d’autres clubs belges. Il aimerait trancher à la fin du mois de juillet. “Charly a besoin d’un club où il aura du temps de jeu et où l’entraîneur l’appréciera. Il ne faudra pas qu’il tombe dans un environnement où on le presse à revenir au plus vite”, explique son conseiller.

Anderlecht a dit non

Dans sa tête, Charly Musonda avait une idée de l’endroit où il espérait enfin rebondir: Anderlecht, là où tout avait commencé jusqu’à son départ à Chelsea en 2012, à 16 ans. Mais la direction ne lui a pas ouvert la porte malgré quelques approches dans son entourage, quand Vincent Kompany était encore l’entraîneur. Pas de quoi entamer son amour pour le RSCA, qu’il a répété lors de sa dernière interview.

Actuellement, Musonda travaille individuellement avec un préparateur physique. Pour que l’écart physique soit déjà moins important quand il débarquera dans son nouveau club, que ce soit en Espagne, aux Pays-Bas ou en Belgique. Et puis? Que pourra-t-on espérer d’un garçon qui fêtera ses 26 ans en octobre? “Charly reste un garçon ambitieux, répond son conseiller. N’oubliez pas que si tout s’était bien passé pour lui, Charly serait à la table d’Eden Hazard et de Kevin De Bruyne aujourd’hui. Il a perdu quatre ans de football mais il n’a pas abandonné ses rêves. Il a toujours l’espoir de jouer un grand tournoi avec les Diables.” L’objectif Euro 2024 est enclenché pour Charly et ses drôles d’adeptes.