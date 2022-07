La Ligue 1 sera aussi diffusée par VOO et Telenet

Eleven, le détenteur officiel des droits du championnat français, a conclu un accord avec les deux opérateurs à ce sujet, annonce-t-il mardi. La Ligue 1 débutera le 7 août. Les abonnés de VOOsport World et Telenet Play Sports pourront regarder jusqu'à deux matchs en direct de Ligue 1 par journée de championnat. Telenet et VOO diffuseront les matches avec leurs propres commentaires, respectivement en néerlandais et en français.