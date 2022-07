Toby Alderweireld à l’Antwerp avant le Mondial 2022? «Pas là pour me la couler douce»

Alderweireld est également apparu pour la première fois lundi matin sur les terrains d’entraînement du Great Old. "L’entraînement s’est bien déroulé", a souligné le défenseur. "Je suis très content de mes propres sensations, j’ai fait de mon mieux pour rester à mon meilleur niveau lors de l’entre-saison. Évoluer avec de nouveaux coéquipiers demande un certain temps d’adaptation, mais j’ai été surpris positivement de voir à quel point ça s’est bien passé."

Le Diable Rouge a assuré ne pas "être sur le déclin" et déborder encore d’ambitions. "Jusqu’à présent, j’ai été relativement épargné par les blessures graves lors de ma carrière. J’ai toujours beaucoup travaillé pour cela. Donc, je peux encore suivre le rythme. Maintenant c’est à moi de prouver aux sceptiques que je suis encore en pleine forme et que je ne suis pas venu ici pour juste être en famille et rester dans mon canapé."

Selon son nouveau défenseur, l’Antwerp doit terminer en tête lors de la prochaine saison. "Il y a plusieurs bons clubs en Belgique, mais si vous n’avez pas d’ambition, vous ne devriez pas entamer le championnat", a assuré Toby Alderweireld. "Je me rends compte que le championnat belge est une compétition difficile et très physique. C’est à moi de montrer que je suis prêt."