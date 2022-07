Les calendriers de D2 et D3 ACFF sont sortis: des derbys dès les premières journées

La reprise en D2 et D3 (A et B) ACFF est fixée au dernier week-end d’août, soit les 27 et 28 août. Pour entamer la saison de D2, plusieurs derbys liégeois sont prévus lors des premières journées: Verlaine-Stockay et Warnant-Hamoir (le 28), Dison-Waremme (le 3/09) et Seraing-Warnant (le 4/09). L’Union St-Gilloise B commencera le championnat à Namur, pendant que La Louvière Centre recevra Solières et que Seraing B ira faire un tour à Meux. Dison, lui, jouera à Rebecq.