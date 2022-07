Janice Cayman se livre avant France-Belgique: «Il y a du talent dans le foot féminin en Belgique mais l’investissement ne suit pas»

Janice, cela fait quoi de gagner la Ligue des Champions?

Cela fait grave du bien (sic). On a travaillé toute la saison pour obtenir un tel résultat. La Ligue des champions est le plus grand trophée que tu peux gagner en club. Et j’y suis parvenue deux fois (2020, 2022). C’est pas mal, non?

Pouvez-vous décrire cette folie autour de la Ligue des champions avec votre club, Lyon?

C’est déjà la huitième victoire du club et chaque année le niveau et la tension autour du tournoi montent. L’ajout des phases de poules a encore plus boosté la Ligue des champions féminine.

Avez-vous un statut de star à Lyon?

Cea va encore. Après, si je me promène avec Wendy (NDLR: Renard), on me reconnaît davantage car elle est quand même extraordinaire. On est assez tranquille… sauf quand on est en groupe avec les étrangères.

En Belgique, on a une vision d’un football féminin assez marginal. En France, vous jouez dans des stades pleins…

Tous les matchs sont télévisés, déjà. Tous les stades ne sont pas remplis mais c’est le cas pour les gros matchs. Et en Ligue des champions, c’est encore un autre monde. Il y avait 40000 personnes dans le stade de la Juventus. C’était blindé.

Vous qui jouez dans l’un des plus grands clubs au monde, comment expliquez-vous l’énorme différence entre votre club et les plus petits?

La mentalité est différente. On pense moins en vainqueurs. J’ai acquis cette mentalité aux États-Unis. À Lyon, toutes les filles, veulent tout gagner.

Lyon est aussi un des rares clubs où vous avez un statut presque équivalent à celui des hommes…

Nous sommes très respectées. Le président Aulas est à fond derrière nous. Le gros soutien du club nous permet de réussir plus facilement. Lyon a une histoire particulière avec le football féminin. Et comme souvent, c’est juste une question de décision de la direction. Si le big boss est derrière nous, tout est plus facile. Les plus grands clubs belges doivent avoir envie que les filles réussissent.

Vos équipières chez les Red Flames sont-elles jalouses quand vous racontez votre quotidien?

Certaines, peut-être. Elles rêvent en tout cas de devenir professionnelles, de vivre une aventure à l’étranger. Je les motive pour cela car en Belgique, elles ne peuvent pas vivre du football. J’espère que ce sera un jour le cas.

Comment expliquez-vous le retard de la Belgique?

C’est lié à l’état d’esprit. On ne croit pas trop au football féminin. Mais chaque année cela évolue et les gens commencent à s’y intéresser de plus en plus. J’espère qu’un jour il y aura un déclic qui poussera les gens à mettre le football féminin en avant.

On pensait que la ferveur de la Coupe du monde en France aurait un gros impact chez nous mais au final cela n’a pas pris…

C’est vraiment une question de mentalité. Avec les Red Flames, nous avons des supporters fidèles qui reviennent souvent et des stades assez remplis. Maintenant, il faut que cela prenne en championnat et que les supporters osent se prendre au jeu du football féminin. Ils se rendront compte que c’est aussi fun que le football masculin.

A-t-on manqué un moment où il aurait fallu investir à fond dans nos équipes féminines et devenir une nation référence?

Nous avons connu un boost après la qualification pour l’Euro en 2017. De plus en plus de filles jouent au foot en Belgique. Il y a du talent mais l’investissement ne suit pas totalement.

Aux USA, les joueuses sont des stars hollywoodiennes

Ne pensez-vous pas qu’on est encore fort dans la mentalité qui dit qu’une fille qui joue au football est un garçon manqué?

Oui mais je trouve que c’est de moins en moins le cas. Nous sommes de plus en plus respectées. Notamment grâce à nos résultats. Certains esprits ne changent pas. Ceux qui ont cette capacité à évoluer se régalent en voyant nos matchs.

Vous avez connu les États-Unis où le football féminin est très développé. Quelles différences avez-vous pu observer?

Les joueuses de la sélection sont presque des stars d’Hollywood. Le football est un sport de femmes. Quand tu dis que tu joues au football, les gens te disent directement que c’est trop cool. J’espère qu’on aura ça en Belgique aussi.

L’Euro 2022 va-t-il être suivi par les Belges?

J’espère vraiment avoir les gens derrière nous. On joue pour l’honneur du pays.

Peut-on gagner l’Euro?

Oui, si on veut on peut. (sourire)

Et plus honnêtement?

Il y a quelque chose à faire même si nos adversaires sont fortes. Nous visons le deuxième tour pour faire mieux que lors de l’édition précédente. Avec des matchs parfaits, nous en sommes capables.

Quelle est la différence entre la génération de l’Euro 2017 et l’actuelle?

Notre groupe est plus jeune… sauf moi. (rires)

Tessa Wullaert et vous, vous êtes les deux plus grandes stars de la sélection. Mais aussi deux des plus âgées. N’a-t-on pas un problème de renouvellement des fers de lance?

Certaines joueuses vont se développer. L’Euro va faire du bien pour qu’elles puissent se montrer. Je suis certain qu’il y a le talent dans le groupe pour que quelqu’un prenne ma place quand j’arrêterai.

On a quand même l’impression qu’il y aura un creux quand Tessa et vous prendrez votre retraite…

Peut-être un peu mais de nouvelles joueuses prendront le relais. Je pense à Amber Tysiak, Sari Kees ou Hannah Eurlings. Kassandra Missipo est aussi encore jeune. Il y en a plein en fait. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer.

Vous avez souvent déclaré que la génération à venir sera meilleure que l’actuelle?

Les jeunes joueuses ont eu plus de ressources que nous à l’époque. Nous avons dû nous battre pour être où nous en sommes et elles pourront profiter de ce que nous avons construit pour aller plus haut.

Regardez-vous parfois dans le rétro?

Oui et je me dis qu’on vient de très loin. Nous n’avions pas de stage, on s’entraînait à différents endroits. Notre staff était composé de trois ou quatre personnes. Ils sont désormais 15.

Il y a donc une évolution mais évolue-t-on assez vite par rapport aux autres nations?

Si on jouait toutes à l’étranger, cela irait plus vite mais il n’est pas simple de quitter le giron belge pour celles qui ont des obligations. Le plus simple serait de pouvoir être professionnelles en Belgique. C’est la meilleure solution pour que le niveau augmente.

Oui, mais en attendant les autres pays créent un écart qui semble de plus en plus dur à rattraper!

C’est vrai. On a cinq ans de retard sur les Pays-Bas, par exemple.

Que devons-nous changer pour faire évoluer les choses?

Je le répète: professionnaliser. Car les filles à l’étranger n’ont qu’à penser au football. Ce n’est pas pareil quand tu dois t’entraîner après une journée de travail.

On en revient à l’éternel problème: l’argent et le manque d’investissement de nos clubs…

Quand j’entends que certains clubs coupent les budgets des filles, autant en équipe première que chez les jeunes, je trouve ça dommage.

Tessa Wullaert nous avait dit qu’à Manchester City, elle ne croisait jamais Kevin De Bruyne. Ne doit-on pas pousser plus à l’échange entre les équipes?

Oui car ce serait un bon message d’unité dans les clubs. Cela peut pousser la curiosité de certains à regarder les matchs des femmes.