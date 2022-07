Anderlecht remporte aussi le second duel face à Nordsjælland, grâce à l’une de ses promesses

Anderlecht s'est aussi imposé dans son second duel contre les Danois. Dans un match plus poussif, avec plus de joueurs promis au banc des deux côtés, le Sporting a dû attendre le dernier quart d'heure pour enfin convertir une occasion. C'est le jeune Stroeykens, au jeu depuis quelques minutes, qui a battu le gardien danois après une récupération de Trebel au milieu.