Anderlecht bat Nordsjælland avec un doublé de Verschaeren et un assist d’Esposito

Pour le premier de deux ses amicaux contre les Danois de Nordsjælland ce samedi aux Pays-Bas, le RSCA a gagné en faisant la différence dans la dernière demi-heure grâce à un doublé de Verschaeren, décidément en verve pendant la préparation. Sur son second but, le numéro 10 mauve a été servi joliment par Esposito, alors sur la pelouse depuis… 30 secondes. Même s'il n'a plus eu beaucoup de ballons par la suite, l’Italien, qui disputera aussi le deuxième duel plus tard dans l'après-midi, n'a pas manqué ses débuts, sous les yeux du président Vandenhaute et du propriétaire Coucke habillé d'un étonnant t-shirt Rolling Stones.