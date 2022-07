Formé au FC Barcelone, après son passage à Villarreal, José Manuel Reina Paez a évolué à Liverpool (2005-13), à Naples (2013-14), au Bayern Munich (2014-15), à Naples (2015-18), à l’AC Milan (2018-jan 2020) et à Aston Villa (jan-juin 2020). Au cours des deux dernières saisons, il a joué 54 matches sous le maillot de la Lazio.

Son palmarès, en 874 rencontres professionnelles, comprend le titre de champion avec le Bayern, la Coupe d’Angleterre avec Liverpool et la Coppa Italia avec Naples. Avec l’équipe nationale espagnole, Reina - 38 sélections - a remporté un titre mondial (2010) et deux victoires à l’Euro (2008 et 2012) en tant que gardien de but remplaçant.