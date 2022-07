Égalité salariale dans le football: la Belgique à la traîne

Il n’y a pas de quoi crier au jackpot pour ce qui sera peut-être le plus grand rendez-vous de la carrière de certaines. C’est le double de ce qu’elles touchaient lors de l’Euro 2017, mais pour remettre les choses en perspective, il faut dire que les primes de l’UEFA ont doublé, elles aussi: le prize money du tournoi est passé de 8 à 16 millions €.

On est très loin du montant alloué par la Confédération à l’Euro masculin: 331 millions €. Vingt fois plus. Fidèle à ses mauvaises habitudes, le football reste très conservateur sur la question de la parité salariale. On est loin du Tour des Flandres ou de l’Amstel Gold Race qui ont annoncé cette année un chèque identique pour le gagnant et la gagnante. Idem pour les levées du Grand Chelem en tennis, le judo, le surf, le tennis de table, etc.

L’argument avancé pour justifier le refus est connu: les femmes ne suscitent pas autant d’intérêt que les hommes; ne génèrent pas autant de revenus. C’est très souvent vrai, mais tout ne peut être ramené à l’audience. Et comment ne pas voir qu’elles ne touchent pas de plus grosses primes dans les sports où elles sont davantage médiatisées, comme la gymnastique?

"Évidemment, on en parle entre nous, répond Tessa Wullaert, capitaine des Flames. On a vu ce qui se passe aux Pays-Bas ou même en Suisse. Nous, on peut se comparer à la Suisse et on peut trouver cette différence un peu frustrante. Mais ce sont des montants qui ont été négociés et discutés en septembre et on était toutes d’accord. Ce n’est pas le moment de renégocier. Peut-être qu’à l’avenir, on aura plus. On doit prendre marche après marche, augmenter au fur et à mesure. J’estime qu’on mérite plus car le foot féminin grandit, tout comme le nombre de sponsors. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On voit qu’on reçoit de la considération. On a le même traitement que les hommes. Il est normal qu’une différence de primes existe, mais pour moi, elle ne peut pas être aussi grande. Après, ils ont plus de sponsors, plus de médiatisation, ils vendent plus de maillots… à nous à faire en sorte de réduire la différence. Notre premier objectif, c’est d’abord de bien prester à l’Euro et de grandir, d’avoir plus de respect. Après, on pourra commencer à discuter."

Car l’égalité salariale dans les sélections existe. Suisse, Pays-Bas, Angleterre, Norvège, Danemark…: tous versent des primes identiques, dans la foulée de ce qui se fait en Amérique du Nord ou au Brésil. En Espagne, c’est le pourcentage de la prime UEFA reversé aux joueuses qui est le même que celui des hommes.

Chez nous, alors que les moyens mis à disposition des Flames se sont considérablement professionnalisés ces dernières années, atteignant quasiment ceux des hommes, les primes augmentent plus lentement. Lors du dernier Euro, les 26 Diables avaient reçu chacun 170000 €, se partageant 4,42 des 16,25 millions € versés par l’UEFA à la fédération belge.

1 M€ pour un quart

Pour l’Euro féminin, cette dernière touchera 600000 € de prime de participation, plus 100000 € par victoire et 50000 € par partage. Une qualification pour les quarts ajouterait 205000 €. Soit un total d’1M €, environ (plus 320000 € en cas de demi et 660000 € pour le titre). 100% du montant final ira aux Flames, au staff ainsi qu’aux frais liés au tournoi, assure-t-on à la Fédération (voir ci-dessous). C’est un ratio supérieur aux Diables… mais une prime individuelle pour un quart que l’on peut estimer à environ 20000 – 30000 €, ce qui reste loin de celle touchée par les joueurs de Martinez.