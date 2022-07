La rumeur folle du mercato: un rapprochement entre Cristiano Ronaldo et le FC Barcelone!

Le mercato réserve parfois de fameuses surprises. Celle-ci serait toutefois encore un cran au-dessus. Imaginer Cristiano Ronaldo avec le maillot du Barça parait impossible, lui qui a forgé la plus grande partie de sa légende au Real Madrid, le rival historique. Il n’empêche que selon le journal AS, l’avenir du quintuple Ballon d’Or était bel et bien au menu des discussions entre Laporta et Mendes lundi dans un restaurant de Barcelone. Ce dernier sonderait le marché à la recherche d’un point de chute pour son poulain, qui a manifesté ses envies d’ailleurs après une saison mitigée sur le plan collectif à Old Trafford. Si Chelsea semble être le candidat le plus sérieux, ce ne serait pas la seule option.