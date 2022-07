Le Real Madrid veut offrir un nouveau rôle à Eden Hazard: «Il pourra ajouter une nouvelle dimension à son jeu»

À Madrid aussi, on espère revoir le grand Eden Hazard. Mais dans quel rôle? À gauche, Vinicius Jr a pris ses quartiers avec brio l'an dernier (22 buts, 16 passes décisives). Pas besoin d'évoquer la saison de Benzema. Les mots manquent pour expliquer à quel point il est indispensable à ce Real. Reste la droite qui est à peu près vacante mais qui correspond moins aux qualités du Belge de 31 ans. D'autant plus que d'autres éléments se sont montrés précieux à différents moments de la saison comme Rodrygo, Valverde ou Asensio (qu'on dit sur le départ).

Pour AS, Eden Hazard ne sera pas titulaire mais il aura beaucoup plus d'opportunités que l'an dernier. Notamment dans un rôle inhabituel pour lui. "Le staff voit Hazard comme une possibilité de donner de l'air à Karim Benzema", estime le quotidien espagnol. "Ancelotti sait que la Coupe du monde nécessite d'être prudent avec le Français. Il aura 35 ans en décembre et a subi une très lourde saison (3 919 minutes la saison dernière). Dans ce contexte, Eden Hazard pourrait remplir ce nouveau rôle."

L'entraîneur italien est persuadé qu'il peut remplir ce rôle avec brio. Car Eden Hazard est "libéré de tout fardeau physique et mental". L'an dernier, Jovic remplissait cette mission. Mais le Serbe n'a jamais convaincu et est sur le départ. A priori, l'autre numéro neuf sera Borja Mayoral qui était prêté à Getafe l'an dernier.

Eden Hazard: "Je vais redevenir qui j'étais"

Par la porte ou par la fenêtre, Eden Hazard doit surtout jouer. La bonne nouvelle est que la Coupe du monde au Qatar charge le calendrier. Ancelotti aura besoin de tout le monde. Et le Diable rouge aura son mot à dire. "Je l'ai toujours dit, je vais redevenir qui j'étais", avait expliqué le numéro 7 lors du carton réalisé par la Belgique face à la Pologne (6-1). Ancelotti et tous les Madrilènes n'attendent que cela.

Mais le placer en tant que numéro neuf va-t-il lui permettre de redevenir le grand joueur qu'il était? Bizarrement, les chiffres prouvent qu'il peut tout à fait évoluer à cette position. Lors des 30 rencontres qu'il a passées aux avant-postes, il a inscrit neuf buts et distribué huit passes décisives selon Transfermarkt. En tout, il a été décisif toutes les 124 minutes. Pas si mal pour un non initié. C'est évidemment à Chelsea où il s'est montré le plus décisif avec 8 buts et 6 passes décisives en 1 749 minutes.

Jouer en tant que faux neuf ne lui a pas tellement réussi chez les Merengues en revanche. Même s'il n'a pas trop eu l'occasion de s'illustrer avec 15 petites minutes dans les pattes en deux rencontres. Surtout, Ancelotti ne semblait pas convaincu par cette idée. Mais la nouvelle forme d'Eden Hazard semble avoir rebattu les cartes. "Hazard pourra ajouter une nouvelle dimension à son jeu qui lui ouvrira davantage de portes pour trouver la continuité et la régularité", ajoutent nos confrères. "Son centre de gravité bas fait de lui un incroyable protecteur de balle. Ce qui lui permet également de réaliser des dribles courts pour déséquilibrer et devenir un casse-tête pour l'adversaire. Sans cette peur récurrente du contact qui allait de pair avec sa vilaine blessure à la cheville, il pourra retrouver cet avantage. L'irrévérencieux Eden aspire à redevenir Hazard et Ancelotti lui ouvrira les portes avec ce nouveau rôle."