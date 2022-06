Logan Bailly rentre en Belgique pour devenir entraîneur des gardiens à l'Union

D'après nos informations, le club bruxellois a trouvé celui qu'il cherchait. Il s'agit de Logan Bailly. L'ex-Diable rouge, qui a mis un terme à sa carrière il y a un an, après une dernière pige à l'UR Namur, était entraîneur des gardiens à Differdange depuis lors. Sous contrat encore jusqu'en juin 2023, il a accepté la proposition des Jaune et Bleu de revenir en Belgique. Voilà Anthony Moris, Lucas Pirard, Joachim Imbrechts et Tibo Herbots désormais fixés sur leur nouveau mentor. L'information devrait être officialisée sous peu.