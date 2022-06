Il ne manque plus que l'officialisation pour Axel Witsel à l'Atletico Madrid

La question est désormais de savoir quand l'officialisation définitive arrivera. "Il ne manque pratiquement rien pour un accord officiel. Mais vous savez déjà que les choses vont lentement et que nous prenons notre temps. Il faudra attendre quelques jours, voire quelques semaines, et cela sera fait."

Un transfert également validé par Fabrizio Romano, souvent très bien informé sur le mercato . "Le contrat d'Axel Witsel avec l'Atletico Madrid sera valable jusqu'en juin 2023", annonce le journaliste italien sur Twitter. "Il existe une option pour une année supplémentaire."

Comme c'est le cas dans plein d'autres clubs, les finances des Rojiblancos ne sont pas au beau fixe. Dans cette optique, l'arrivée de Witsel est une bonne affaire car les dirigeants ne devront pas débourser d'indemnité de transfert. "Nous devons respecter certains engagements financiers. Nous avons donc besoin de vendre pour acheter."

L'Atletico Madrid doit essayer de trouver 40 millions d'euros pour pouvoir engager d'autres joueurs. Ce qui, dans le marché actuel, n'est pas une mince à faire. "Le marché n'est pas facile. Et vous connaissez déjà la situation économique."

D'autant plus que le club enregistre deux retours de prêts avec Morata et Niguez. "Ils ont rempli leur contrat avec d'autres clubs. Ils sont revenus ici et nous sommes ravis de les revoir", a-t-il conclu.