Proche d'Eden Hazard, clash avec Raiola et "dame de fer": qui est Marina Granovskaïa et pourquoi elle manquera à Chelsea

Mais c'était sans compter l'intervention de Granovskaïa. Bras droit de Roman Abramovich, elle a convaincu l'oligarque russe de proposer un nouveau contrat à l'Ivoirien, mettant même son propre poste en jeu. Résultat: Drogba prolongeait son séjour à Londres de trois ans et guidait Chelsea vers un nouveau titre en Premier League, deux FA Cup et, bien sûr, une Ligue des champions. Pour le même prix, Abramovich aurait dû patienter neuf ans de plus pour voir son écurie remporter une Coupe aux grandes oreilles. Depuis ce coup de maître, Granovskaïa n'a plus jamais été considérée de la même façon à Chelsea.

La Russo-Canadienne s'apprête désormais à quitter le club qu'elle avait rejoint en 2003. Conséquence indirecte du retrait d'Abramovich et du rachat de Blues par le consortium mené par Todd Boehly. Si pendant un temps les supporters ont pensé que les nouveaux dirigeants parviendraient à la garder à bord, Granovskaïa laissera sans aucun doute un énorme vide à Stamford Bridge. Il faut dire qu'au fil des années, elle a gravi les échelons quatre à quatre.

De la réservation des restos et l'achat de cadeaux... à 5e femme la plus influente dans le sport

Sa relation avec Abramovich remonte déjà aux années 90 et cette collaboration chez Sibneft (le conglomérat pétrolier fondé en 1995 par l'oligarque russe). Granovskaïa était alors l'assistante d'Abramovich. D'après The Athletic, ses missions comprenaient la réservation de restaurants, l'organisation de son agenda ou encore l'achat des cadeaux d'anniversaire... Elle a suivi à Chelsea évidemment, initialement dans un rôle similaire avant de progressivement s'affirmer. En 2013, Granovskaïa est officiellement nommée directrice générale et intègre le "board". Une ascension naturelle et non dictée par une soif de pouvoir ou de notoriété.

Au travers de cette nouvelle position, elle s'est construit une réputation remarquable, établissant une excellente relation avec le staff et les agents de joueurs. Élue cinquième femme le plus influente dans le monde du sport par The Times en 2018, Granovskaïa a toujours préféré opérer dans l'ombre des projecteurs, n'apparaissant que très rarement en public. Parmi les responsabilités qui tombent sous sa casquette, on retrouve la négociation des transferts notamment, qu'elle menait en étroite collaboration avec Petr Cech.

"Signe ou dégage" à John Terry, la fausse légende

Et c'est précisément dans l'exécution de cette tâche qu'elle a hérité du surnom "dame de fer", faisant référence au caractère intransigeant et tenace qu'elle affiche au moment de conclure les accords. Le regretté Mino Raiola en aurait fait le frais, butant sur le tempérament de Granovskaïa. "Quand vous asseyez avec elle, vous avez l'impression de gagner et que vous êtes aimés", a confié le dirigeant d'un club anglais à The Athletic. "Mais, en fait, elle vous vide de votre sang sans que vous ne vous en rendiez compte."

Reste que cette réputation semble en grande partie "fabriquée". La légende - qui a entre-temps été entièrement déconstruite - veut qu'au moment de discuter d'une éventuelle prolongation avec John Terry, Granovskaïa aurait demandé au capitaine emblématique de Chelsea de "signer ou de dégager". "Quand vous la connaissez, vous découvrez quelqu'un de sympa, de drôle et de très cultivé", a expliqué Olivier Létang, président de Lille et ancien directeur sportif du PSG, à son sujet dans L'Équipe. "Elle n'a rien de l'image froide qu'on peut se faire d'elle. Elle évolue dans un domaine d'activité qui fabrique beaucoup de monstres."

La grève de Diego Costa, le chouchou Eden et le raté Lukaku

Celle dont la fortune personnelle est estimée à 1,8 milliard€ (d'après The Sun) est grandement appréciée au sein du staff et du groupe de joueurs. Quand Diego Costa a décidé de faire grève et de retourner au Brésil en 2017, un petit message WhatsApp de Granovskaïa a convaincu l'attaquant de regagner Londres. Elle a même été invitée au restaurant par Thomas Tuchel au moment où l'entraîneur a été fêté le premier anniversaire de son intronisation à la tête des Blues avec ses proches.

Parmi ses plus grands succès sur le marché des transferts, on compte évidemment le deal qui a vu passer Eden Hazard au Real Madrid en 2019. Tandis qu'il ne restait qu'un an de contrat au Diable, elle n'a pas flanché et obtenu un package total avoisinant les 160 millions€. Elle aurait préféré garder son chouchou (les deux s'entendaient très bien) une année de plus et le perdre gratuitement plutôt que de le voir partir un montant qui ne lui plaisait pas. Des fleurs lui ont été jetées également pour sa gestion des dossiers de Thibaut Courtois, Alvaro Morata, Oscar ou encore David Luiz, par exemple.

Mais tout ce que Granovskaïa a touché ne s'est pas transformé en or évidemment. Les arrivées de Maurizio Sarri, de Kepa ou de Timo Werner et puis les récents départs (gratuits) d'Antonio Rüdiger et d'Andreas Christensen désenchantent quelque peu son CV. Tout comme, évidemment, le cas Romelu Lukaku considéré comme le plus grand loupé de sa carrière…