Olivier Renard évoque ses nouvelles fonctions au CF Montréal : « J’ai ajouté des cordes à mon arc »

Olivier, comment avez-vous accueilli cette prolongation sous forme de promotion?

Pour ce qui est de la prolongation, elle était attendue depuis plusieurs mois. Cela a été relativement vite pour négocier. Je devais avant tout prendre la température auprès de ma femme et de mes deux enfants. Leur bien-être était ma priorité et comme ils se sentent parfaitement bien ici, cela a donc été une formalité.

Était-ce prévu que vous deveniez vice-président?

Pas vraiment. Cela n’est pas venu de moi car, comme vous le savez, je suis un homme du sportif. Mais il est vrai que ces derniers mois, j’ai un peu touché à tout au club. J’étais toujours présent aux réunions avec les propriétaires du club, si bien que ces derniers ont voulu mettre sur papier ce que je faisais en réalité au quotidien. Ils sont contents de ma gestion. J’essaie d’aider à plusieurs niveaux mais mon dada, c’est le sportif, choisir des joueurs, des jeunes avec du potentiel pour les revendre plus cher tout en réalisant des résultats.

Vous semblez totalement épanoui.

Oui, même si rien n’a été simple depuis mon arrivée. Il y a eu le Covid qui nous a obligés à jouer souvent loin de nos bases. Lors de ma première année, nous n’avons été autorisés à jouer que quatre matchs à la maison. La saison suivante, on a vécu pratiquement quatre mois à Miami, loin de nos proches. Là encore, on a joué les deux tiers de la compétition à l’extérieur. Maintenant, je vis ma première saison dans des conditions normales.

Ces épreuves vous ont-elles fait grandir?

C’est certain. En termes de gestion humaine, ce n’était pas simple. Quand votre staff, vos joueurs, et vous-mêmes, êtes coupés du monde, à des milliers de kilomètres des femmes et enfants, c’est parfois compliqué. Être un papa et un mari à distance, ce n’est simple pour personne.

Vous l’avez dit: les propriétaires du club sont très satisfaits de votre travail.

À mon arrivée, on m’avait demandé de rajeunir l’équipe dont la moyenne d’âge était assez élevée. Il n’y avait pratiquement aucune capacité de revente au niveau du noyau. Aujourd’hui, on a la troisième équipe la plus jeune, il y a plusieurs internationaux dans le groupe dont certains affronteront les Diables à la Coupe du monde, on a réussi à prendre un des meilleurs joueurs de la MLS à Chicago, Djordje Mihailovic. On peut être satisfait.

Pensez-vous être un meilleur directeur sportif aujourd’hui?

Meilleur, je ne sais pas. Différent, certainement. Je suis venu ici pour relever un challenge. Avant d’y signer, je scrutais beaucoup la MLS pour mes anciens clubs et ce championnat m’a toujours attiré. C’est totalement différent, au niveau gestion, de ce qu’on connaît sur le Vieux Continent. La gestion du plafond salarial, toutes les règles en vigueur en MLS, les relations entre les clubs et la Ligue qui sont bien meilleures qu’en Belgique: tout cela est très enrichissant pour moi. La fédération belge pourrait, un jour, me consulter si elle le souhaite car je pense qu’il y a pas mal de principes de la MLS qui pourraient être exportés en Europe. Le fait que les commissions d’agent sont gérées par la Ligue, cela enlève déjà un énorme poids au club. Ici, la base financière est quasiment la même pour chaque équipe. Une formation qui réalise une mauvaise saison peut jouer le titre dès la saison suivante car elle aura reçu plus d’argent que celle qui aura remporté le titre. Le but étant d’éviter les inégalités et de créer ainsi des gouffres entre les clubs comme on peut le constater en Europe.

Seriez-vous mieux armé en cas de retour en Europe?

Cela m’a en tout cas ouvert l’esprit au niveau de la gestion. On se bonifie toujours avec le temps mais je pense avoir, aujourd’hui, ajouté plus de cordes à mon arc et c’est pour ça que je suis venu ici. La MLS ne fait que grandir et évoluer. Avant, elle attirait des vieilles stars en fin de carrière comme Beckham par exemple. Aujourd’hui, il y a bien plus de règles qui mettent en avant la formation et l’utilisation des jeunes. Ces derniers sont d’ailleurs vendus bien plus cher vers l’Europe.

Un retour en Europe était possible?

J’ai eu des opportunités, en Europe et ailleurs. Mais ma priorité, après le bien-être de ma famille, était mon club. J’ai tout mis en stand-by en attendant de voir comment se passeraient les négociations pour la prolongation et comme je l’ai dit, cela a été excessivement vite. Ici, j’ai trouvé tout ce que je suis venu chercher en 2019. La qualité de vie est incroyable, les expériences familiale et sportive sont parfaites. Ma femme, qui n’avait jamais quitté la Belgique, se sent bien, mes enfants sont trilingues et se plaisent totalement. Tout a parfaitement fonctionné.